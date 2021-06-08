ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОЙ РАЗРАБОТКИ ОАО «МЗКТ» ПРОЙДЕТ НА ВЫСТАВКЕ MILEX-2021


09:43 09.06.2021

Презентация принципиально новой разработки ОАО «МЗКТ» пройдет на выставке MILEX-2021.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, на выставке будет демонстрироваться бронетранспортер БТР-V2 производства ОАО «Минский завод колесных тягачей».

Новинка разработана в интересах Министерства обороны Беларуси в инициативном порядке и в перспективе может заменить такие боевые машины, как БМП 1, БМП 2, БТР 70 и БТР 80, находящиеся на вооружении белорусской армии.

В белорусском изделии предусмотрено максимальное использование отечественных комплектующих.

В созданной бронированной технике конструкторы постарались учесть все новейшие требования, предъявляемые к современным боевым бронированным машинам.

Изделие представляет собой бронированный полноприводный автомобиль (полная масса 19900 кг) с колесной формулой 8×8, оборудованный водометными движителями, позволяющими обеспечить доставку подразделений с десантных кораблей на сушу, форсирование рек и других водных преград.

Бронетранспортер БТР-V2 способен развивать максимальную скорость до 110 км/ч на асфальтобетонном покрытии и до 10 км/ч – на плаву. Машина оснащена дизельным рядным шестицилиндровым двигателем WP13.480А0 мощностью 480 л.с., работающем в паре с гидромеханической шестиступенчатой коробкой передач производства ОАО «МЗКТ».

Созданная бронетехника способна решать широкий спектр боевых задач – осуществлять оперативную переброску личного состава к местам боевых действий и проведения спецопераций, обеспечивать огневую поддержку личного состава в бою, его защиту от стрелкового оружия, поражающих факторов взрывных устройств и оружия массового поражения, уничтожать открыто расположенную и укрытую живую силу противника, его противотанковые средства, легкобронированную технику и танки, а также малоскоростные воздушные цели противника.

Для решения этих задач бронетранспортер обладает достаточно внушительным набором штатных огневых средств поражения: 30 мм автоматическая пушка 2А42 с двухленточным питанием, стабилизированная в двух плоскостях, спаренный с пушкой 7,62-мм пулемет ПКТ и пусковая установка противотанковых управляемых ракет для борьбы с бронированными целями. Экипаж бронетранспортера – 3 человека. В десантном отделении, расположенном в задней части БТР, размещается 8 десантников.

Изделие является универсальной платформой для создания БТР любого назначения и предусматривает как установку на ней необитаемого модуля, так и вооружения различного типа.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.06.2021
валюта курс
EUR 3.0741
USD 2.5282
RUB 3.4709
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0697 -0.0044
USD 2.5222 -0.006
RUB 3.4649 -0.006
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0540 3.0660
USD 2.5080 2.5170
RUB 3.4630 3.4790
подробнее

Конвертация в банках
на 09.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2140 1.2190
EUR/RUB 87.7000 88.4000
USD/RUB 72.0000 72.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте