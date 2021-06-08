Презентация принципиально новой разработки ОАО «МЗКТ» пройдет на выставке MILEX-2021.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, на выставке будет демонстрироваться бронетранспортер БТР-V2 производства ОАО «Минский завод колесных тягачей».

Новинка разработана в интересах Министерства обороны Беларуси в инициативном порядке и в перспективе может заменить такие боевые машины, как БМП 1, БМП 2, БТР 70 и БТР 80, находящиеся на вооружении белорусской армии.

В белорусском изделии предусмотрено максимальное использование отечественных комплектующих.

В созданной бронированной технике конструкторы постарались учесть все новейшие требования, предъявляемые к современным боевым бронированным машинам.

Изделие представляет собой бронированный полноприводный автомобиль (полная масса 19900 кг) с колесной формулой 8×8, оборудованный водометными движителями, позволяющими обеспечить доставку подразделений с десантных кораблей на сушу, форсирование рек и других водных преград.

Бронетранспортер БТР-V2 способен развивать максимальную скорость до 110 км/ч на асфальтобетонном покрытии и до 10 км/ч – на плаву. Машина оснащена дизельным рядным шестицилиндровым двигателем WP13.480А0 мощностью 480 л.с., работающем в паре с гидромеханической шестиступенчатой коробкой передач производства ОАО «МЗКТ».

Созданная бронетехника способна решать широкий спектр боевых задач – осуществлять оперативную переброску личного состава к местам боевых действий и проведения спецопераций, обеспечивать огневую поддержку личного состава в бою, его защиту от стрелкового оружия, поражающих факторов взрывных устройств и оружия массового поражения, уничтожать открыто расположенную и укрытую живую силу противника, его противотанковые средства, легкобронированную технику и танки, а также малоскоростные воздушные цели противника.

Для решения этих задач бронетранспортер обладает достаточно внушительным набором штатных огневых средств поражения: 30 мм автоматическая пушка 2А42 с двухленточным питанием, стабилизированная в двух плоскостях, спаренный с пушкой 7,62-мм пулемет ПКТ и пусковая установка противотанковых управляемых ракет для борьбы с бронированными целями. Экипаж бронетранспортера – 3 человека. В десантном отделении, расположенном в задней части БТР, размещается 8 десантников.

Изделие является универсальной платформой для создания БТР любого назначения и предусматривает как установку на ней необитаемого модуля, так и вооружения различного типа.