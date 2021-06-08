Премьер-министр Беларуси Роман Головченко оценил эффективность реализации государственных программ в 2016-2020 годах во время заседания Президиума Совета министров.

"В предыдущей пятилетке реализовывалась 21 государственная программа, подлежащая оценке. Общий объем финансирования - Br357 млрд, из них бюджетные средства - более Br111 млрд. Отдельные программные мероприятия, формирующие показатели качества жизни населения и уровня комфорта, выполнены с хорошим результатом. Например, обеспеченность населения жильем в расчете на одного жителя увеличена до 28,3 кв. м, создано около 7,7 тыс. социальной и транспортной инфраструктуры, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Отремонтировано и реконструировано около 7,5 тыс. км местных автомобильных дорог. Согласно итоговому отчету, 48% госпрограмм отнесены к высокоэффективным и эффективным, по оставшимся эффективность оценивается как средняя", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

Он также обратил внимание на настораживающие тенденции.

"К концу пятилетки снизилась доля высокоэффективных программ. Не выполнена пятая часть сводных целевых показателей. Отдельные из них не выполнялись на протяжении всего периода реализации госпрограмм. Это отношение задолженности к выручке от реализации продукции в сельском хозяйстве (программа "Аграрный бизнес"), удельный вес валовой добавленной стоимости, формируемой малым и средним бизнесом (программа "Малое и среднее предпринимательство")", - отметил премьер-министр.

По словам Романа Головченко, есть вопросы также к мероприятиям, выполняемым по госпрограммам.

"В области развития цифровой экономики не реализованы или не полностью реализованы проекты электронного больничного, систем безбумажной торговли, автоматизации административных процедур, электронной школы, системы управления госфинансами. Много невыполненных мероприятий и по госпрограммам "Энергосбережение", "Строительство жилья", - проинформировал он.