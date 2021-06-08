В Беларуси ввели первый запрет на посещение лесов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, речь идет о Березинском районе Минской области, где установился 4-й класс пожарной опасности.

Ожидается, что в ближайшие дни аналогичная мера будет принята в Минском районе.

Напомним, введение запретов или ограничений на посещение лесов - мера вынужденного характера. Она направлена на обеспечение безопасности граждан и сохранности их имущества, а также лесного фонда.

Меры ограничительного характера вводятся временно, исходя из пожароопасной ситуации, а также на основании решения райисполкома. По мере стабилизации обстановки запреты и ограничения на посещение лесов оперативно снимаются.

По остальным регионам пожароопасная обстановка пока не подразумевает введения мер ограничительного характера.