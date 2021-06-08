На Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) зарегистрирована первая сделка по реализации белорусской кожевенной продукции в Италию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в ходе последней торговой сессии итальянская компания приобрела пробную партию дубленого полуфабриката «вет-блю» на сумму 35 тыс. USD, при этом общая сумма сделок, совершенных иностранными покупателями, составила порядка 500 тыс. USD. Ожидается, что в дальнейшем объемы поставок «вет-блю» в Италию и другие страны Европы будут расти, поскольку спрос на эту продукцию со стороны зарубежных компаний заметно превышает предложение.

«С конца апреля на бирже еженедельно проводятся экспортные торги кожевенным сырьем и полуфабрикатом «вет-блю», и на каждой торговой сессии наблюдается повышенный интерес иностранных участников к выставленным лотам. В настоящее время основными рынками сбыта данной продукции являются Великобритания и Россия, но по мере развития этого направления география продаж постепенно расширяется. Например, совсем недавно первые сделки по закупке «вет-блю» совершили польские и литовские компании, а на последней торговой сессии контракт с белорусским кожевенным комбинатом заключило предприятие из Италии. Надеемся, что эта пилотная сделка станет отправной точкой для долгосрочного сотрудничества», – отметили в пресс-службе БУТБ.

Всего с начала года через БУТБ на экспорт реализована кожевенная продукция на сумму 2,1 млн USD. В качестве покупателей в биржевых торгах регулярно участвуют компании из Российской Федерации, Украины, Литвы, Польши, Великобритании, Швейцарии, Италии и США.