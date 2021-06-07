ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО ДО 401 ТЫС. - МИНЗДРАВ


15:25 08.06.2021

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 8 июня 2021 года выросло до почти 401 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 401 тыс. 019 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 393 тыс. 237 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 493 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2929 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 597 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 9 тыс. 130 тестов. Всего в стране проведено 6 млн 447 тыс. 553 теста.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.06.2021
валюта курс
EUR 3.0741
USD 2.5282
RUB 3.4709
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0741 -0.0019
USD 2.5282 -0.0106
RUB 3.4709 +0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0650 3.0700
USD 2.5200 2.5220
RUB 3.4560 3.4650
подробнее

Конвертация в банках
на 08.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2150 1.2180
EUR/RUB 88.3000 88.7500
USD/RUB 72.6000 72.9500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте