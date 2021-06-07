Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 8 июня 2021 года выросло до почти 401 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 401 тыс. 019 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 393 тыс. 237 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 493 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2929 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 597 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 9 тыс. 130 тестов. Всего в стране проведено 6 млн 447 тыс. 553 теста.