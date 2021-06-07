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ЭКОНОМИКА РБ


ММЗ ЗАПУСТИЛ В СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ


14:38 08.06.2021

На Минском моторном заводе дан старт изготовлению первой промышленной партии дизельных двигателей нового семейства MMZ-4D/4DT/4DTI/4DTG.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, большой интерес к нему проявляют потребители из Беларуси, дальнего и ближнего зарубежья. Предварительными заказами на новый мотор завод обеспечен уже до конца года.

Первый двигатель MMZ-4D изготавливался под контролем технологов, конструкторов, начальников специализированных цехов, мастеров. Собирался скрупулезно из узлов и деталей, согласно разработанной технологии, с одновременной корректировкой техпроцесса. Дальше – испытания на стенде и двигатель готов отправиться к потребителю.

Малоразмерные четырехцилиндровые двигатели рабочим объемом 2,1 л мощностью от 49 до 75 л. с. – это новые разработки специалистов Минского моторного завода. Их ценность и конкурентное преимущество заключаются в том, что они принадлежат к типоразмеру известных немецких и японских моторов, но гораздо проще в эксплуатации и обслуживании. Доступность и постоянное наличие оригинальных деталей, расширенная товаропроводящая сеть и наличие дилерских компаний во многих странах мира, позволяют говорить, что и стоимость этого мотора будет ниже импортных аналогов.

В прошлом году специалистами завода уже были получены положительные отзывы по результатам испытаний опытных образцов двигателей в составе разнообразной техники различных производителей (мини-погрузчик производства Беларуси, подметально-вакуумная машина, ДГУ различных мощностей российских производителей и другие).

Большие возможности открываются для моторов данной линейки в плане переоборудования бывшей в употреблении техники. Первый пример такого переоборудования – автомобиль УАЗ-469 с двигателем MMZ-4DTI-02 – с большим успехом экспонируется на выставках, получил много заинтересованных отзывов в прессе. Рынок бывших в употреблении УАЗов огромен, аналогов переоборудования моторов бюджетной ценовой политики у этой техники нет.

Для скорейшего удовлетворения спроса на предприятии было принято решение об изготовлении в 2021 году первой промышленной партии двигателей линейки MMZ-4D/4DT/4DTI/4DTG с учетом необходимости сокращения времени и средств на проведение подготовки производства, с использованием обходных технологий.

По своему устройству моторы данной линейки представляют собой развитие малолитражного трехцилиндрового двигателя MMZ-3LD. Использовано много общих серийно выпускаемых деталей, например, поршень, шатун, гильза цилиндра. Однако есть и значительно конструктивно отличающиеся детали, что требовало отдельной подготовки производства, начиная с этапа изготовления отливок. В первую очередь, отливок базовых деталей – блока цилиндров и головки блока цилиндров, изготовление которых отлаживается на новом литейном производстве на филиале в Столбцах.

Можно сказать, что основная работа по подготовке производства первой промышленной партии двигателей нового семейства MMZ-4D/4DT/4DTI/4DTG закончена. Двигатели будут поставляться потребителям.
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