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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОЕКТ «ЦИФРОВОЙ ФАКУЛЬТЕТ» РЕАЛИЗУЕТСЯ В БГУ


13:19 08.06.2021

Проект «Цифровой факультет» реализуется в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, его авторами являются проректор по учебной работе и интернационализации образования Константин Козадаев и заведующий кафедрой телекоммуникаций и информационных технологий Юрий Воротницкий.

Реализуется инициатива на факультете радиофизики и компьютерных технологий. Она направлена на развитие творческого потенциала обучающихся, внедрение современных методик креативного образования, совершенствование практикоориентированной подготовки специалистов.

«Цифровой факультет» – это открытая интеллектуальная аппаратно-программная онлайн-платформа, решающая реальные задачи цифровой трансформации факультета и, в то же время, доступная для реализации студенческих стартапов, выполнения курсовых и дипломных работ, магистерских диссертаций. Платформа включает в себя учебный облачный центр обработки данных, беспроводную систему телекоммуникаций, учебную систему видеонаблюдения и распознавания потокового видео, систему оперативного отображения информации на мониторах в учебном корпусе, учебную систему безопасности и мониторинга состояния аудиторий.

К открытым интерфейсам инфраструктуры «Цифрового факультета» подключены учебные лаборатории глубокого обучения, безопасности коммуникационных процессов, виртуальной и дополненной реальности, промышленных сетей и интернета вещей.

Образовательный потенциал цифровой платформы заключается в свободном использовании студентами для своих проектов инфраструктуры, предназначенной для решения реальных задач. Примерами таких проектов являются разработки алгоритмов генерации расписаний занятий, программ электронного информирования на сетевых дисплеях, мониторинга температуры, давления и влажности в учебных лабораториях, контроля посещаемости в аудиториях. На данный момент на базе платформы «Цифровой факультет» и интегрированных с ним лабораторий выполнено более 30 дипломных и магистерских работ по актуальной тематике.

Инновационный проект планируется реализовать и на других факультетах БГУ, где ведется подготовка специалистов по информационным технологиям.

К слову, разработка БГУ получила высокую оценку экспертов на Международном форуме «ТИБО». За перспективность идеи проект удостоен диплома данной международной выставки.
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