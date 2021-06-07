За пять месяцев 2021 года организации концерна "Беллесбумпром" произвели на 8,1% больше товаров, чем за аналогичный период 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, рост объемов производства отмечается по всем трем отраслям промышленности, в которых заняты предприятия концерна.

Больше всего приросли в объемах выпуска продукции мебельные предприятия - 118,3% к аналогичному периоду прошлого года. Надо отметить, что прирост объемов в мебельном производстве, являющемся своеобразной вершиной глубокой переработки древесного сырья, свидетельствует об эффективной работе избранной отраслью стратегии делать ставку на производство и экспорт конечных продуктов из древесины, а не сырья или полуфабрикатов.

Сегодня мебельные предприятия концерна, имеющие на многочисленных зарубежных рынках сбыта репутацию ведущих производителей традиционной мебели из древесины, все больше расширяют свою географию экспорта и входят в крупнейшие международные торговые сети. На внешние рынки мебельщики концерна поставляют почти 80% продукции. По данным статистики за январь-апрель текущего года экспорт мебели по концерну вырос на 36,8% до 51,2 млн долларов США, при этом в страны вне СНГ – на 68,2%, в страны СНГ – на 21,4%. Всего мебельная продукция была экспортирована на рынки 36 стран.

Предприятия деревообрабатывающего сектора концерна за январь-май увеличили объемы производства продукции промышленности на 7,7% в сравнении с пятью месяцами 2020 года. Производство древесностружечных плит выросло на 13%, древесноволокнистых – на 12,4%, фанеры – на 4,5%.

Наиболее динамичные темпы роста производства обеспечивают модернизированные деревообрабатывающие предприятия, которые в марте текущего года указом Президента были объединены в деревообрабатывающий холдинг BYSPAN с управляющей компанией ОАО «Ивацевичдрев». В апреле объем производства по холдингу, объединяющему 10 предприятий, вырос к апрелю 2020 года на 26,2%, а в мае уже в 2 раза по сравнению с маем 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса внешние рынки сбыта существенно просели. Таким образом, с нарастающим за январь-май по холдингу обеспечен прирост объемов производства к уровню января-мая прошлого года на 11,3%. На внешние рынки реализовано почти 85% произведенной продукции.

С положительной динамикой работает и сектор целлюлозно-бумажного производства концерна. За пять месяцев объемы производства продукции здесь выросли на 2%.