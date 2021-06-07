ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОРГАНИЗАЦИИ КОНЦЕРНА "БЕЛЛЕСБУМПРОМ" ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛИ ПРОИЗВОДСТВО НА 8,1%


12:57 08.06.2021

За пять месяцев 2021 года организации концерна "Беллесбумпром" произвели на 8,1% больше товаров, чем за аналогичный период 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, рост объемов производства отмечается по всем трем отраслям промышленности, в которых заняты предприятия концерна.

Больше всего приросли в объемах выпуска продукции мебельные предприятия - 118,3% к аналогичному периоду прошлого года. Надо отметить, что прирост объемов в мебельном производстве, являющемся своеобразной вершиной глубокой переработки древесного сырья, свидетельствует об эффективной работе избранной отраслью стратегии делать ставку на производство и экспорт конечных продуктов из древесины, а не сырья или полуфабрикатов.

Сегодня мебельные предприятия концерна, имеющие на многочисленных зарубежных рынках сбыта репутацию ведущих производителей традиционной мебели из древесины, все больше расширяют свою географию экспорта и входят в крупнейшие международные торговые сети. На внешние рынки мебельщики концерна поставляют почти 80% продукции. По данным статистики за январь-апрель текущего года экспорт мебели по концерну вырос на 36,8% до 51,2 млн долларов США, при этом в страны вне СНГ – на 68,2%, в страны СНГ – на 21,4%. Всего мебельная продукция была экспортирована на рынки 36 стран.

Предприятия деревообрабатывающего сектора концерна за январь-май увеличили объемы производства продукции промышленности на 7,7% в сравнении с пятью месяцами 2020 года. Производство древесностружечных плит выросло на 13%, древесноволокнистых – на 12,4%, фанеры – на 4,5%.

Наиболее динамичные темпы роста производства обеспечивают модернизированные деревообрабатывающие предприятия, которые в марте текущего года указом Президента были объединены в деревообрабатывающий холдинг BYSPAN с управляющей компанией ОАО «Ивацевичдрев». В апреле объем производства по холдингу, объединяющему 10 предприятий, вырос к апрелю 2020 года на 26,2%, а в мае уже в 2 раза по сравнению с маем 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса внешние рынки сбыта существенно просели. Таким образом, с нарастающим за январь-май по холдингу обеспечен прирост объемов производства к уровню января-мая прошлого года на 11,3%. На внешние рынки реализовано почти 85% произведенной продукции.

С положительной динамикой работает и сектор целлюлозно-бумажного производства концерна. За пять месяцев объемы производства продукции здесь выросли на 2%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.06.2021
валюта курс
EUR 3.0741
USD 2.5282
RUB 3.4709
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0741 -0.0019
USD 2.5282 -0.0106
RUB 3.4709 +0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0650 3.0700
USD 2.5200 2.5220
RUB 3.4560 3.4650
подробнее

Конвертация в банках
на 08.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2150 1.2180
EUR/RUB 88.3000 88.7500
USD/RUB 72.6000 72.9500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте