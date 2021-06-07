Украинская компания EVO открыла свой центр разработки в Беларуси.

Цель — привлечь талантливых разработчиков для работы над ecommerce-проектами, которыми пользуются миллионы людей.

С компанией работают более тысячи специалистов и только четверть из них — технические специалисты. При этом внутри развивается мощное профессиональное IT-сообщество. Разработчики записывают подкасты, ведут Telegram-канал evodevclub, регулярно проводят технические митапы для обмена знаниями. Здесь легко расти профессионально и переходить на новые проекты.

«Мы стремимся построить экосистему для профессионального роста разработчиков. В EVO приходят, чтобы играть в долгую — создавать продукты, которыми пользуются миллионы, получать обратную связь от реальных клиентов, делать лучшее, на что способны. С началом пандемии мы начали постепенно привлекать в команду специалистов из Беларуси и оказалось, что нам легко адаптироваться друг к другу, легко работать вместе», - рассказал Тарас Мурашко, технический директор EVO.

В Беларуси открыто несколько десятков вакансий, среди которых — Senior Python Back End Engineer, Middle JavaScript Engineer, Middle Front End (React) Engineer, Middle Python Software Engineer.

На рынке Беларуси у EVO уже есть проекты — маркетплейс Deal.by и онлайн-сервис заказа услуг Kabanchik.by. Ежегодно компания проводит мероприятия для рынка интернет-торговли: конференцию E-commerce Day, E-commerce Премию, региональные семинары. В Беларуси у компании открыт офис. Больше года EVO преимущественно работает удаленно, все процессы адаптированы. Манифест CEO EVO Николая Палиенко об удаленке стал одной из самых обсуждаемых тем в украинским IT-сообществе.