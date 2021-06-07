ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


УКРАИНСКАЯ ИT-КОМПАНИЯ EVO ОТКРЫЛА ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ В БЕЛАРУСИ


12:28 08.06.2021

Украинская компания EVO открыла свой центр разработки в Беларуси.

Цель — привлечь талантливых разработчиков для работы над ecommerce-проектами, которыми пользуются миллионы людей.

С компанией работают более тысячи специалистов и только четверть из них — технические специалисты. При этом внутри развивается мощное профессиональное IT-сообщество. Разработчики записывают подкасты, ведут Telegram-канал evodevclub, регулярно проводят технические митапы для обмена знаниями. Здесь легко расти профессионально и переходить на новые проекты.

«Мы стремимся построить экосистему для профессионального роста разработчиков. В EVO приходят, чтобы играть в долгую — создавать продукты, которыми пользуются миллионы, получать обратную связь от реальных клиентов, делать лучшее, на что способны. С началом пандемии мы начали постепенно привлекать в команду специалистов из Беларуси и оказалось, что нам легко адаптироваться друг к другу, легко работать вместе», - рассказал Тарас Мурашко, технический директор EVO.

В Беларуси открыто несколько десятков вакансий, среди которых — Senior Python Back End Engineer, Middle JavaScript Engineer, Middle Front End (React) Engineer, Middle Python Software Engineer.

На рынке Беларуси у EVO уже есть проекты — маркетплейс Deal.by и онлайн-сервис заказа услуг Kabanchik.by. Ежегодно компания проводит мероприятия для рынка интернет-торговли: конференцию E-commerce Day, E-commerce Премию, региональные семинары. В Беларуси у компании открыт офис. Больше года EVO преимущественно работает удаленно, все процессы адаптированы. Манифест CEO EVO Николая Палиенко об удаленке стал одной из самых обсуждаемых тем в украинским IT-сообществе.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.06.2021
валюта курс
EUR 3.0741
USD 2.5282
RUB 3.4709
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0741 -0.0019
USD 2.5282 -0.0106
RUB 3.4709 +0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0650 3.0700
USD 2.5200 2.5220
RUB 3.4560 3.4650
подробнее

Конвертация в банках
на 08.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2150 1.2180
EUR/RUB 88.3000 88.7500
USD/RUB 72.6000 72.9500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте