|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
УКРАИНСКАЯ ИT-КОМПАНИЯ EVO ОТКРЫЛА ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ В БЕЛАРУСИ
12:28 08.06.2021
Украинская компания EVO открыла свой центр разработки в Беларуси.
Цель — привлечь талантливых разработчиков для работы над ecommerce-проектами, которыми пользуются миллионы людей.
С компанией работают более тысячи специалистов и только четверть из них — технические специалисты. При этом внутри развивается мощное профессиональное IT-сообщество. Разработчики записывают подкасты, ведут Telegram-канал evodevclub, регулярно проводят технические митапы для обмена знаниями. Здесь легко расти профессионально и переходить на новые проекты.
«Мы стремимся построить экосистему для профессионального роста разработчиков. В EVO приходят, чтобы играть в долгую — создавать продукты, которыми пользуются миллионы, получать обратную связь от реальных клиентов, делать лучшее, на что способны. С началом пандемии мы начали постепенно привлекать в команду специалистов из Беларуси и оказалось, что нам легко адаптироваться друг к другу, легко работать вместе», - рассказал Тарас Мурашко, технический директор EVO.
В Беларуси открыто несколько десятков вакансий, среди которых — Senior Python Back End Engineer, Middle JavaScript Engineer, Middle Front End (React) Engineer, Middle Python Software Engineer.
На рынке Беларуси у EVO уже есть проекты — маркетплейс Deal.by и онлайн-сервис заказа услуг Kabanchik.by. Ежегодно компания проводит мероприятия для рынка интернет-торговли: конференцию E-commerce Day, E-commerce Премию, региональные семинары. В Беларуси у компании открыт офис. Больше года EVO преимущественно работает удаленно, все процессы адаптированы. Манифест CEO EVO Николая Палиенко об удаленке стал одной из самых обсуждаемых тем в украинским IT-сообществе.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 07.06.2021
Курсы в банках
на 08.06.2021
Конвертация в банках
на 08.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте