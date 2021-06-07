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ЭКОНОМИКА РБ
ФИЛИАЛ АГРОФИРМА «ЛЕБЕДЕВО» РУП «МИНСКЭНЕРГО» ПЕРВЫМ В РАЙОНЕ ПРИСТУПИЛ К ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ ПЕРВОГО УКОСА
12:11 08.06.2021
Работники филиала Агрофирма «Лебедево» РУП «Минскэнерго» первыми в районе приступили к заготовке кормов первого укоса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Минскэнерго», всего в кормозаготовке задействовано 25 единиц техники, в том числе три кормозаготовительных комплекса. Не так давно машинно-тракторный парк хозяйства пополнился новым высокопродуктивным комплексам КВК 8060.
Сейчас в хозяйстве ведется укос многолетних злаковых трав. Травы первого укоса – самые полновесные по урожайности и наиболее ценные по питательным веществам. Занимают они 1700 гектар. Урожайность составляет 200 центнеров зеленой массы с гектара. Объемы уборки с каждым днем нарастают, чему способствует хорошая организация работы и высокая квалификация специалистов.
На сегодня травы скошены на площади более 760 гектар. План первого укоса составляет 1521 гектар.
После первого укоса будет проведена подкормка полей азотными удобрениями, что обеспечит быстрый рост трав и богатый урожай зеленой массы на последующих укосах.
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