Столичная больница №1 переходит к плановому режиму работы. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Согласно информации, третья волна понемногу убывает и Минск уже готов постепенно возвращать больницы к прежнему режиму работы.

По словам главврача 1-й больницы Дмитрия Шевцова, на прошлой неделе часть отделений, временно ставших инфекционными, стали постепенно пустеть: пациентов долечивали и выписали домой, кого-то перенаправили восстанавливать силы в другие стационары, кто-то – сразу на реабилитацию. В больнице с конца апреля (для оказания помощи пациентам с коронавирусом) были перепрофилированы 200 коек, из них – 20 реанимационных. По числу пациентов третья волна не была такой интенсивной, как вторая. Но, COVID-19 привнес в этот раз новшество - было достаточно много тяжелых пациентов, реанимация работала в напряженном режиме.

В Минске медпомощь пациентам с COVID-19 оказывают в различных отделениях больниц - №№2, 4, 5, 6 и 10. Также пациентов (с различной степенью тяжести заболевания) госпитализируют во взрослую и детскую инфекционные больницы.