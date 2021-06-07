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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВАЯ СТОЛИЧНАЯ БОЛЬНИЦА ПЕРЕХОДИТ К ПЛАНОВОМУ РЕЖИМУ РАБОТЫ
11:42 08.06.2021
Столичная больница №1 переходит к плановому режиму работы. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Согласно информации, третья волна понемногу убывает и Минск уже готов постепенно возвращать больницы к прежнему режиму работы.
По словам главврача 1-й больницы Дмитрия Шевцова, на прошлой неделе часть отделений, временно ставших инфекционными, стали постепенно пустеть: пациентов долечивали и выписали домой, кого-то перенаправили восстанавливать силы в другие стационары, кто-то – сразу на реабилитацию. В больнице с конца апреля (для оказания помощи пациентам с коронавирусом) были перепрофилированы 200 коек, из них – 20 реанимационных. По числу пациентов третья волна не была такой интенсивной, как вторая. Но, COVID-19 привнес в этот раз новшество - было достаточно много тяжелых пациентов, реанимация работала в напряженном режиме.
В Минске медпомощь пациентам с COVID-19 оказывают в различных отделениях больниц - №№2, 4, 5, 6 и 10. Также пациентов (с различной степенью тяжести заболевания) госпитализируют во взрослую и детскую инфекционные больницы.
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