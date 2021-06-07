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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «АГАТ – СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ» ЗАРЕГИСТРИРОВАЛО ДВА ТОВАРНЫХ ЗНАКА
11:31 08.06.2021
ОАО «АГАТ – системы управления» холдинга «Геоинформационные системы управления» зарегистрировало два товарных знака.
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, зарегистрированы товарный знак «АГАТ» (свидетельство Республики Беларусь № 71055) и AGAT (свидетельство Республики Беларусь № 71056) на расширенный перечень товаров и услуг, учитывающий новые направления деятельности организации, в том числе связанные с кибербезопасностью и робототехникой.
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