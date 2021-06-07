ЭКОНОМИКА РБ

ОАО «АГАТ – СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ» ЗАРЕГИСТРИРОВАЛО ДВА ТОВАРНЫХ ЗНАКА

11:31 08.06.2021 ОАО «АГАТ – системы управления» холдинга «Геоинформационные системы управления» зарегистрировало два товарных знака. Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, зарегистрированы товарный знак «АГАТ» (свидетельство Республики Беларусь № 71055) и AGAT (свидетельство Республики Беларусь № 71056) на расширенный перечень товаров и услуг, учитывающий новые направления деятельности организации, в том числе связанные с кибербезопасностью и робототехникой.