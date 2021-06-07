Более 80 тонн польских яблок ввезли на территорию Беларуси с целью дальнейшей незаконной транспортировки в Россию, сообщили ЭКОПРЕСС в Оперативной таможне.

Согласно информации, таможенники остановили грузовик Renault в Дубровенском районе на трассе М-1. По документам литовский перевозчик из Турции в Казахстан перевозил более 21 тонны яблок.

По факту же таможенники установили, что в течение срока таможенного транзита по Беларуси на данном прицепе было осуществлено четыре перевозки польских яблок из Минска в Москву. Стоимость 80 тонн фруктов составила около 200 тыс. белорусских рублей.

Оперативной таможней начаты административные процессы по ч. 2 ст.15.2 и ч.1 ст.15.7 КоАП Республики Беларусь. Санкции статей предусматривают наложение штрафа в размере до 30 % от стоимости предмета административного правонарушения.