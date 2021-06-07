|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОПЕРАТИВНАЯ ТАМОЖНЯ ПРЕСЕКЛА НЕЗАКОННУЮ ПОПЫТКУ ПРОВОЗА БОЛЕЕ 80 ТОНН ПОЛЬСКИХ ЯБЛОК В РОССИЮ
11:19 08.06.2021
Более 80 тонн польских яблок ввезли на территорию Беларуси с целью дальнейшей незаконной транспортировки в Россию, сообщили ЭКОПРЕСС в Оперативной таможне.
Согласно информации, таможенники остановили грузовик Renault в Дубровенском районе на трассе М-1. По документам литовский перевозчик из Турции в Казахстан перевозил более 21 тонны яблок.
По факту же таможенники установили, что в течение срока таможенного транзита по Беларуси на данном прицепе было осуществлено четыре перевозки польских яблок из Минска в Москву. Стоимость 80 тонн фруктов составила около 200 тыс. белорусских рублей.
Оперативной таможней начаты административные процессы по ч. 2 ст.15.2 и ч.1 ст.15.7 КоАП Республики Беларусь. Санкции статей предусматривают наложение штрафа в размере до 30 % от стоимости предмета административного правонарушения.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 07.06.2021
Курсы в банках
на 08.06.2021
Конвертация в банках
на 08.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте