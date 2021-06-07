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ЭКОНОМИКА РБ


АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГПРОМА И МЕБЕЛЬНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ


10:54 08.06.2021

Ассоциация предприятий легкой промышленности и Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности подписали 7 июня 2021 года соглашение о сотрудничестве

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллегпром», соглашение предусматривает сотрудничество в области поставок кожи, тканей, фурнитуры участниками, обмен опытом и информацией по вопросам осуществляемой профессиональной деятельности.

Директор Ассоциации предприятий легкой промышленности Наталия Мурашко выразила уверенность, что подписание соглашения позволит активизировать взаимодействие белорусских производителей и выстроить качественно новые эффективные кооперационные связи.

Также стороны могут проводить совместные встречи, консультации и иные мероприятия, осуществлять согласование позиций, выработку общих идей и решений по вопросам, представляющим взаимный интерес.
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