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ЭКОНОМИКА РБ
АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГПРОМА И МЕБЕЛЬНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ
10:54 08.06.2021
Ассоциация предприятий легкой промышленности и Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности подписали 7 июня 2021 года соглашение о сотрудничестве
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллегпром», соглашение предусматривает сотрудничество в области поставок кожи, тканей, фурнитуры участниками, обмен опытом и информацией по вопросам осуществляемой профессиональной деятельности.
Директор Ассоциации предприятий легкой промышленности Наталия Мурашко выразила уверенность, что подписание соглашения позволит активизировать взаимодействие белорусских производителей и выстроить качественно новые эффективные кооперационные связи.
Также стороны могут проводить совместные встречи, консультации и иные мероприятия, осуществлять согласование позиций, выработку общих идей и решений по вопросам, представляющим взаимный интерес.
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