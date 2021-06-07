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ЭКОНОМИКА РБ


ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ ОТКРЫЛСЯ В БГМУ


10:33 08.06.2021

Военно-медицинский институт открылся в Белорусском государственном медицинском университете (БГМУ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, он создан на базе военно-медицинского факультета БГМУ. Он будет готовить кадровых офицеров медицинской службы для Вооруженных Сил Беларуси и других воинских формирований по специальности «лечебное дело», специализации «военно-медицинское дело», студентов Белгосмедуниверситета по программе офицеров медицинской службы запаса.

Во время вступительной кампании 2021 года Военно-медицинский институт примет 30 абитуриентов.

По словам ректора БГМУ Сергея Рубниковича, «фундаментом для нового института стала 26-летняя деятельность военно-медицинского факультета БГМУ. Сделан большой объем работы – мы подготовили более 600 кадровых офицеров медицинской службы, свыше 3 тыс. студентов БГМУ, получивших погоны офицеров медицинской службы запаса, а также дали возможность повысить квалификацию более чем 5 тыс. военных врачей».

В Военно-медицинском институте работают шесть докторов, столько же профессоров, 14 кандидатов медицинских наук и 15 доцентов.
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