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ЭКОНОМИКА РБ


НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 2020 ГОДА СОСТОИТСЯ 8 ИЮНЯ В МИНСКЕ


09:40 08.06.2021

8 июня 2021 г. в Минске во Дворце Республики состоится церемония награждения победителей конкурса на соискание Премии правительства Беларуси за достижения в области качества 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, награды за достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ, внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента будут вручены 13 организациям, ставшим лауреатами премии, и 22 организациям, подтвердившим звание лауреата повторно. Еще 2 организации признаны дипломантами конкурса.

Победители представляют машиностроительную, транспортную, энергетическую, пищевую и другие отрасли, а также сферу услуг.

В рамках церемонии также будут отмечены нагрудным знаком «Лидер качества» руководители ряда предприятий, достигших наивысших результатов в области качества продукции (услуг) и системного менеджмента, вручены дипломы победителям конкурсов «Лучший менеджер по качеству» и «Лучшая дипломная и научно-исследовательская работа студентов в области менеджмента и контроля качества» 2020 г.
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