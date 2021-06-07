|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕГПРОМА БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ НА 15%
09:26 08.06.2021
Объем экспорта организаций, входящих в состав концерна "Беллегпром", в январе-апреле 2021 года вырос на 15% и составил $142,3 млн. Об этом сообщила председатель концерна Татьяна Лугина.
По ее словам, экспортные поставки осуществлялись 55 предприятиями концерна в 48 стран мира.
В структуре экспорта 14,2% составляет рынок стран ЕС, 14,7% - страны «дальней дуги», остальная продукция уходит на рынок стран ЕАЭС.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 07.06.2021
Курсы в банках
на 08.06.2021
Конвертация в банках
на 08.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте