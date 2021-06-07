Объем экспорта организаций, входящих в состав концерна "Беллегпром", в январе-апреле 2021 года вырос на 15% и составил $142,3 млн. Об этом сообщила председатель концерна Татьяна Лугина.

По ее словам, экспортные поставки осуществлялись 55 предприятиями концерна в 48 стран мира.

В структуре экспорта 14,2% составляет рынок стран ЕС, 14,7% - страны «дальней дуги», остальная продукция уходит на рынок стран ЕАЭС.