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ЭКОНОМИКА РБ


ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕГПРОМА БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ НА 15%


09:26 08.06.2021

Объем экспорта организаций, входящих в состав концерна "Беллегпром", в январе-апреле 2021 года вырос на 15% и составил $142,3 млн. Об этом сообщила председатель концерна Татьяна Лугина.

По ее словам, экспортные поставки осуществлялись 55 предприятиями концерна в 48 стран мира.

В структуре экспорта 14,2% составляет рынок стран ЕС, 14,7% - страны «дальней дуги», остальная продукция уходит на рынок стран ЕАЭС.
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