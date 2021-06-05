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ЭКОНОМИКА РБ
НА АЗС БЕЛАРУСИ С 8 ИЮНЯ ПОДОРОЖАЕТ ТОПЛИВО
18:20 07.06.2021
С 8 июня 2021 года на одну копейку вновь дорожает автомобильное топливо на АЗС Беларуси.
Так, розничные цены составят: на бензин АИ-92-К5-Евро - 1,86 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,96 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,18 рубля, ДТ – 1,96 рубля.
«Изменение цен на моторное топливо обусловлено продолжающимся ростом мировых котировок нефти, среднее значение которых с 1 по 4 июня 2021 года достигло 70 долларов США за 1 баррель и по сравнению с уровнем котировок за январь 2021 г. выросло на 27,5%. Цены на моторное топливо с начала года увеличены на 8,1%», - говорится в сообщении концерна «Белнефтехм».
Это уже шестнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в 2021 году. В прошлый раз цены на АЗС Беларуси повышались на копейку 2 июня.
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