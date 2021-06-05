|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ СТОЛИЦЫ ЗА НЕДЕЛЮ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ, НА ПЕРВИЧНОМ - ПОВЫСИЛИСЬ
17:45 07.06.2021
За неделю, с 31 мая по 7 июня 2021 года, индекс цен вторичного рынка жилья не изменился и составил 1244 $/м2.
Как пишет Realt.by, средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0,5% до 1292 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 48 $/м2 в пользу новостроек.
Средняя цена квадратного метра без учета влияния новостроек в настоящее время равна $1324, что только на 0,1% больше, чем неделей ранее.
Впервые с октября прошлого года цены на квартиры за неделю не изменились.
Предложение на рынке квартир столицы продолжает снижаться: за последние семь дней количество выставленных на продажу объектов уменьшилось на 0,9%. Сильнее всего сократилось число 4-комнатных квартир (-2%), 1- и 2-комнатных квартир стало меньше на 1%. Количество «трешек» за неделю практически не изменилось.
Заметнее всего сократилось количество объявлений о продаже квартир в Центральном (-6%), Заводском (-6%) и Ленинском (-5%) районах.
Существенных изменений в уровне цен на квартиры в разрезе комнат за неделю не произошло — в пределах +/-0,3%.
В районах города заметнее всего снизились цены на квартиры в Центральном (-0,6% за неделю) и Партизанском (-0,4%) районах.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 07.06.2021
Курсы в банках
на 07.06.2021
Конвертация в банках
на 07.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте