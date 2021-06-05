За неделю, с 31 мая по 7 июня 2021 года, индекс цен вторичного рынка жилья не изменился и составил 1244 $/м2.

Как пишет Realt.by, средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0,5% до 1292 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 48 $/м2 в пользу новостроек.

Средняя цена квадратного метра без учета влияния новостроек в настоящее время равна $1324, что только на 0,1% больше, чем неделей ранее.

Впервые с октября прошлого года цены на квартиры за неделю не изменились.

Предложение на рынке квартир столицы продолжает снижаться: за последние семь дней количество выставленных на продажу объектов уменьшилось на 0,9%. Сильнее всего сократилось число 4-комнатных квартир (-2%), 1- и 2-комнатных квартир стало меньше на 1%. Количество «трешек» за неделю практически не изменилось.

Заметнее всего сократилось количество объявлений о продаже квартир в Центральном (-6%), Заводском (-6%) и Ленинском (-5%) районах.

Существенных изменений в уровне цен на квартиры в разрезе комнат за неделю не произошло — в пределах +/-0,3%.

В районах города заметнее всего снизились цены на квартиры в Центральном (-0,6% за неделю) и Партизанском (-0,4%) районах.