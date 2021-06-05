Лучшую имитированную икру назвали в Беларуси.

«Чемпионом вкуса» оказалась «Стольная» икра, выпускаемая компанией «Санта Бремор» в Бресте.

Самые вкусные продукты выбирали во время народного конкурса-дегустации. Механика проста: организаторы отбирают несколько образцов по каждой номинации и предлагают их потребителям. Те, в свою очередь, оценивают их по 5-балльной шкале во время слепой дегустации, когда не указано, чей именно продукт пробуешь (для этого образцы шифруют). Полученные баллы суммируют – так и выбирают лидера.

Лучшей имитированной икрой в итоге оказалась «Стольная». Она получила диплом первой степени и звание «Чемпион вкуса». Логотип конкурса теперь может быть нанесен на упаковку продукта.

Икра «Стольная» выпускается на основе рыбного бульона лососевых рыб (форели или семги). Продукт максимально повторяет вкус и свойства натуральной икры, в том числе за счет лопающихся при надкусывании икринок. При этом в продукте мало калорий и отсутствует холестерин. А вот рыбий жир, кстати, присутствует, как и натуральные кислоты омега-3. Среди плюсов – доступная цена: такую икру может себе позволить каждая семья.

«Самое главное в икре – это вкус, текстура и натуральные компоненты. Икринки лопаются, на языке остается легкое рыбное послевкусие. Среди очевидных плюсов – низкое содержание калорий. «Стольная» прекрасно подходит для перекусов – в качестве намазки на бутерброды. И то, что ее признали «чемпионом вкуса», лишний раз это подтверждает», – считают в компании «Санта Бремор».

Народный конкурс-дегустация «Чемпион вкуса» проводится с 2013 года. За это время 75 тысяч потребителей оценили около 2,5 тысячи образцов от 200 предприятий. Участие в конкурсе принимают белорусские производители мясной, молочной, хлебопекарной, кондитерской, рыбной и других видов продукции.