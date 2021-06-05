Компания «Белоруснефть» приступила к полевым работам на Салтановском участке, находящемся недалеко от Речицы.

Как сообщает портал neft.by, до конца этого года здесь предстоит выполнить сейсмические исследования в формате 3D на площади более 305 квадратных километров. Сегодня они опережают темпы производственной программы полевой сейсморазведки УПСР.

На Салтановском участке сейсморазведчики отработают более 305 кв. км

С конца прошлого года полевики также развернулись на Валавском участке, расположенном в южной структурной зоне Припятского прогиба. До конца нынешнего года им предстоит отработать территорию в 600 квадратных километров.

Все это свидетельствует о тенденции по увеличению объема геологоразведочных работ. Как отмечают в компании «Белоруснефть», такого роста не было последние четверть века. Цель – компенсация выработки запасов нефти и наращивание сырьевой базы Республики Беларусь.

Благодаря активизации геологоразведки только с начала этого года в центральной части Припятского прогиба открыты Гурьяновское, Ново-Домановичское и Восточно-Избыньское месторождения.

В тоже время стратегия разведки расширяется за счет южной части белорусского региона. Ожидается, что в ближайшие годы в Лельчицком, Ельском, Наровлянском, Мозырском и Хойникском районах будут выполнены сейсмические исследования на территории около 3 тысяч квадратных километров.