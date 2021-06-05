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ЭКОНОМИКА РБ
СЕЙСМОРАЗВЕДЧИКИ «БЕЛОРУСНЕФТИ» НАЧАЛИ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
16:13 07.06.2021
Компания «Белоруснефть» приступила к полевым работам на Салтановском участке, находящемся недалеко от Речицы.
Как сообщает портал neft.by, до конца этого года здесь предстоит выполнить сейсмические исследования в формате 3D на площади более 305 квадратных километров. Сегодня они опережают темпы производственной программы полевой сейсморазведки УПСР.
На Салтановском участке сейсморазведчики отработают более 305 кв. км
С конца прошлого года полевики также развернулись на Валавском участке, расположенном в южной структурной зоне Припятского прогиба. До конца нынешнего года им предстоит отработать территорию в 600 квадратных километров.
Все это свидетельствует о тенденции по увеличению объема геологоразведочных работ. Как отмечают в компании «Белоруснефть», такого роста не было последние четверть века. Цель – компенсация выработки запасов нефти и наращивание сырьевой базы Республики Беларусь.
Благодаря активизации геологоразведки только с начала этого года в центральной части Припятского прогиба открыты Гурьяновское, Ново-Домановичское и Восточно-Избыньское месторождения.
В тоже время стратегия разведки расширяется за счет южной части белорусского региона. Ожидается, что в ближайшие годы в Лельчицком, Ельском, Наровлянском, Мозырском и Хойникском районах будут выполнены сейсмические исследования на территории около 3 тысяч квадратных километров.
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