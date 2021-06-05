Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 7 июня 2021 года выросло до почти 400,4 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 400 тыс. 422 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 392 тыс. 744 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 378 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2919 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 570 человек, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 10 тыс. 593 теста. Всего в стране проведено 6 млн 438 тыс. 423 теста.

Более 619 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 329,3 тыс. - прошли полный курс вакцинации.