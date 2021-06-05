Белорусский экспорт нефтепродуктов, продуктов химии и нефтехимии переводится с Единой торговой площадки концерна "Белнефтехим" на площадку Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ).

На начальном этапе через БУТБ будут экспортироваться все виды бензинов и базовые масла. В дальнейшем линейка нефтепродуктов, представленных на биржевых тогах, будет расширяться.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, первые торги намечены на 5 июля 2021 г.