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ЭКОНОМИКА РБ
НА БУТБ БУДУТ ПРОХОДИТЬ ЭКСПОРТНЫЕ ТОРГИ НЕФТЕПРОДУКТАМИ
14:16 07.06.2021
Белорусский экспорт нефтепродуктов, продуктов химии и нефтехимии переводится с Единой торговой площадки концерна "Белнефтехим" на площадку Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ).
На начальном этапе через БУТБ будут экспортироваться все виды бензинов и базовые масла. В дальнейшем линейка нефтепродуктов, представленных на биржевых тогах, будет расширяться.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, первые торги намечены на 5 июля 2021 г.
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