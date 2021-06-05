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ЭКОНОМИКА РБ


КОМИТЕТ «ВИТЕБСКОБЛИМУЩЕСТВО» ПРОДАЕТ ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ АКЦИИ ОАО «ЗАВОД ЭТОН»


13:48 07.06.2021

Комитет «Витебскоблимущество» продает принадлежащие Витебской области акции ОАО «Завод Этон» в количестве 658 штук — это полностью государственная доля (17,61%) в уставном фонде общества.

Как пишет газета «Витебские вести», повторный аукцион назначен на 26 июня и пройдет в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Стартовая цена пакета ценных бумаг, установленная по рыночной стоимости на 1 июля 2020 года, составляет почти 245 тыс. рублей. Победитель торгов обязуется возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе 9,3 тыс. руб. на проведение независимой оценки акций. Желающие приобрести активы должны заключить договор с одним из профессиональных участников рынка ценных бумаг. Список размещен на официальном сайте биржи.

ОАО «Завод Этон» включено в перечень акционерных обществ, ценные бумаги которых, принадлежащие Витебской области, определены для продажи потенциальным инвесторам на аукционах либо по конкурсу в 2021 году. Всего в этом списке три десятка ОАО, при этом продажа акций с использованием возможностей биржи позволяет привлечь широкий круг потенциальных покупателей внутри страны и за ее пределами, отметили специалисты «Витебскоблимущества».

«Завод Этон» создан в 1975 году в городе Новолукомль (Чашникский район) как филиал витебского завода «Эвистор», который в 1976-м преобразован в самостоятельное предприятие в составе ГНПО «Планар» Министерства электронной промышленности. В 1996 году на базе имущественного комплекса завода создано ОАО. Основным собственником общества является трудовой коллектив, на долю физических лиц приходится свыше 68% уставного фонда акционерного общества.
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