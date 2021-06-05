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ЭКОНОМИКА РБ
ОКОЛО 36 ТЫСЯЧ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ НА ПОРТАЛЕ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ГОСОРГАНИЗАЦИЙ
12:53 07.06.2021
На портале рейтинговой оценки организаций, оказывающих услуги, обеспечивающие жизнедеятельность населения, и (или) осуществляющих административные процедуры зарегистрировано более 13,5 тыс. организаций, около 36 тысяч пользователей и более 134 тысяч заполненных анкет.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации Беларуси, портал функционирует в интернете по адресу качество-услуг.бел, для удобства использования данного портала гражданами работает его мобильная версия.
Портал преимущественно ориентирован на граждан, предоставляя им удобный инструмент для размещения своего мнения о качестве работы государственных организаций, каждая из которых может быть ими оценена по 5-балльной шкале по следующим критериям: простота и понятность процесса получения услуги; доступность информации о порядке получения услуги; соблюдение установленного срока предоставления услуги; вежливость и доброжелательность сотрудников.
Оставить свою оценку о качестве работы государственных организаций может каждый гражданин, для этого нужно зарегистрироваться на портале. Без регистрации возможно только просмотреть сформированный рейтинг организаций, любую графическую информацию в разделе «Инфографика» портала или принять участие в размещенных на портале опросах.
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