На портале рейтинговой оценки организаций, оказывающих услуги, обеспечивающие жизнедеятельность населения, и (или) осуществляющих административные процедуры зарегистрировано более 13,5 тыс. организаций, около 36 тысяч пользователей и более 134 тысяч заполненных анкет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации Беларуси, портал функционирует в интернете по адресу качество-услуг.бел, для удобства использования данного портала гражданами работает его мобильная версия.

Портал преимущественно ориентирован на граждан, предоставляя им удобный инструмент для размещения своего мнения о качестве работы государственных организаций, каждая из которых может быть ими оценена по 5-балльной шкале по следующим критериям: простота и понятность процесса получения услуги; доступность информации о порядке получения услуги; соблюдение установленного срока предоставления услуги; вежливость и доброжелательность сотрудников.

Оставить свою оценку о качестве работы государственных организаций может каждый гражданин, для этого нужно зарегистрироваться на портале. Без регистрации возможно только просмотреть сформированный рейтинг организаций, любую графическую информацию в разделе «Инфографика» портала или принять участие в размещенных на портале опросах.