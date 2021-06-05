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ЭКОНОМИКА РБ


В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ УМЕНЬШИЛИСЬ ПЛОЩАДИ СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ И УВЕЛИЧИЛИСЬ НЕЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ


12:37 07.06.2021

Прокуратура Гродненской области проверила соблюдение земельного законодательства в части эффективности использования сельскохозяйственных земель, достаточности мер по вовлечению неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот.

Как выяснилось, в регионе наметилась негативная тенденция к уменьшению площадей сельскохозяйственных земель и увеличению неиспользуемых и неэффективно используемых земель сельскохозяйственного назначения.

Одной из причин тому названо зарастание этих земель древесно-кустарниковой растительностью.

За последние 5 лет такая ситуация зафиксирована в Ивьевском, Ошмянском, Лидском, Вороновском, Гродненском, Дятловском, Кореличском, Новогрудском и Островецком районах.

Общая площадь выявленных при проверке неэффективно используемых сельскохозяйственных земель составила 1122, 62 га.

Причинами нецелевого использования сельскохозяйственных земель, зарастания их древесно-кустарниковой растительностью наряду с другими прокуроры назвали бесхозяйственность со стороны руководства и работников предприятий АПК, отсутствие должного контроля за состоянием дел со стороны местных исполнительных и распорядительных органов.

Прокурорской проверкой также установлено, что не во всех случаях выполнялись предписания отделов землеустройства райисполкомов по вопросам вовлечения сельхозземель в экономический оборот и их зарастания. При этом исполнение предписаний контролировалось ненадлежащим образом.

Сельскохозяйственные организации региона провели агротехнические мероприятия по предупреждению выбытия сельскохозяйственных земель из оборота, включая вырубку кустарниковой растительности, перезалужение улучшенных луговых угодий, рекультивацию карьеров, поддержание в должном состоянии существующих защитных насаждений на полях, гидротехническую, химическую мелиорацию земель.

Вместе с тем комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома, профильные управления райисполкомов и руководители предприятий АПК не во всех случаях уделили необходимое внимание состоянию осушенных земель, техническому уходу за мелиоративными системами.

Не всегда районные испполкомы обоснованно оформляли материалы по переводу земель сельскохозяйственного назначения в несельскохозяйственные земли.

По результатам проверки органы прокуратуры Гродненщины внесли 15 представлений в районные исполнительные комитеты, вынесли 7 предписаний. Прокуратура области внесла представление первому заместителю председателя Гродненского облисполкома. В актах надзора потребовано устранить нарушения законодательства, регламентирующего вопросы вовлечения неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, по Гродненской области площадь земель под древесно-кустарниковой растительностью за последние 5 лет составила 51 199 га и увеличилась на 6 945 га. За этот же период уменьшилась с 1 108 592 га в 2015 году до 1 101 532 га в 2020 году площадь сельскохозяйственных земель.
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