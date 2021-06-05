Опыт функционирования Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» в производственной сфере следует перенести на всю Беларусь. Об этом сегодня заявил Лукашенко.

По его словам, правительство подготовило проект указа о совершенствовании ряда норм по управлению и деятельности парка. Документом предлагается скорректировать некоторые условия функционирования парка «Великий камень», а также улучшить регулирование бизнеса в нем.

«Великий камень» является привлекательной для инвесторов площадкой с особыми финансовыми условиями, развитой инфраструктурой, логистикой и географическим местоположением, что подтверждается стабильным ростом числа резидентов (на 10-15% в год) и создаваемых производств.

«Льготные условия приличные в парке. И мы создавали этот парк, ориентируясь на то, что сможем в страну привлечь высочайшие технологии. Обучим наших людей этим технологиям. И опыт парка в производственных сферах перенесем на Беларусь. Это самое главное», - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он обратил внимание, что предоставление дополнительных льгот инвесторам парка «Великий камень» должно быть выгодно с точки зрения интересов государства.

«Если мы что-то получаем, значит, надо предпринимать какие-то меры. Если мы в угоду каким-то инвесторам это делаем, без пользы для государства, вряд ли такие предложения мною будут поддержаны», - отметил Лукашенко.