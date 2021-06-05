С 19 по 30 июля 2021 г. в Минске пройдет Летняя школа Всемирной организации интеллектуальной собственности (Летняя школа).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре интеллектуальной собственности, программа школы состоит из лекций, тематических исследований, упражнений моделирования и групповой работы по отдельным темам в области интеллектуальной собственности (ИС).

Для участия в мероприятии необходимо пройти соответствующую регистрацию до 30 июня.

Учитывая распространение коронавирусной инфекции COVID-19, школа будет проводиться в гибридном формате.

Данный проект позволит студентам университетов и молодым специалистам приобрести более глубокие знания в области, в частности лучше понять функцию ИС как инструмента обеспечения устойчивого развития и роль ВОИС в административном управлении правами ИС и предоставлении глобальных услуг в данной сфере.

С более подробной информацией о предстоящем мероприятии можно ознакомиться здесь.