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ЭКОНОМИКА РБ
ВПЕРВЫЕ В БЕЛАРУСИ ПРОЙДЕТ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ВОИС
12:19 07.06.2021
С 19 по 30 июля 2021 г. в Минске пройдет Летняя школа Всемирной организации интеллектуальной собственности (Летняя школа).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре интеллектуальной собственности, программа школы состоит из лекций, тематических исследований, упражнений моделирования и групповой работы по отдельным темам в области интеллектуальной собственности (ИС).
Для участия в мероприятии необходимо пройти соответствующую регистрацию до 30 июня.
Учитывая распространение коронавирусной инфекции COVID-19, школа будет проводиться в гибридном формате.
Данный проект позволит студентам университетов и молодым специалистам приобрести более глубокие знания в области, в частности лучше понять функцию ИС как инструмента обеспечения устойчивого развития и роль ВОИС в административном управлении правами ИС и предоставлении глобальных услуг в данной сфере.
С более подробной информацией о предстоящем мероприятии можно ознакомиться здесь.
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