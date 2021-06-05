Стоимость услуг хостинг-провайдеров в Беларуси с 2010 года снизилась в 10 раз - с $20 до $2 долларов.

При этом объем доступных ресурсов (количество сайтов, баз данных, доступное дисковое пространство) у отдельных операторов стал безлимитным.

Хостинг-провайдер HostFly.by провел анализ динамики изменения цен на белорусском рынке на основные услуги хостинга. Аналитики оценили ценовые предложения основных игроков рынка за 10 последних лет. Как оказалось, в 2021 году был достигнут исторический минимум - стоимость хостинга в $2,3. Это минимальный показатель за всю десятилетнюю историю развития в стране рынка хостинга.

По данным аналитиков, ценовые предложения десятилетней давности колебались от $23 до $63, в зависимости от объема ресурсов, которые подразумевал тарифный план оператора. Минимальные тарифы в 2010 году не позволяли размещать ресурсоемкие проекты, поэтому ориентироваться следует на более высокие ценовые предложения.

С 2010 по 2013 годы цены на хостинг в Беларуси в долларовом эквиваленте заметно росли. При стабильно высокой стоимости «профессиональных» тарифов, в сторону повышения изменялись предложения на более доступных тарифах. Так операторы реагировали на рост числа интернет-проектов и развития сектора электронных услуг и торговли.

Первое серьезное снижение цен на белорусском рынке хостинга произошло в 2015 году. Тогда отдельные провайдеры пересмотрели собственную тарифную политику и отказались от высоких тарифов в пользу более доступных. Именно шесть лет назад самый доступный тариф стал приближаться к отметке в $4-5 в эквиваленте. При этом среди операторских тарифов еще были предложения больше $20 и даже $30.

С 2016 года по 2019 цены на белорусском рынке хостинга изменялись из-за девальвациии рубля. Однако в долларовом выражении, цены оставались практически на одном месте. При этом с точки зрения белорусского потребителя и бизнеса, который получал доходы в рублях, цены на хостинг конечно же росли.

В 2020 году на рынке хостинга в Беларуси зафиксировано историческое снижение цены до $2 в эквиваленте. В стране появились первые безлимитные тарифы на хостинг, которые соответствовали условно западной модели предоставления услуг. Аналитики отмечают, что рынок хостинг-услуг в Беларуси уже начал реагировать на появление максимально доступных тарифов и наблюдается постепенное падение ценовых предложений. Причем на рынке до сих пор остаются достаточно высокие тарифы, которые позволяют некоторым игрокам повысить маржинальность бизнеса за счет потребителей.

«В Беларуси происходит изменение рынка хостинг-услуг, постепенный переход на безлимитные тарифные предложения по доступной стоимости. Аналогичные процессы ранее наблюдались в сегменте мобильного и фиксированного доступа в интернет. Тогда рынок аналогично перешел к безлимитным тарифам и снижению стоимости доступа в сеть», - сказал руководитель проекта HostFly.by Александр Хмыль.