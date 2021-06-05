Спрос на квартиры в Гомеле значительно сократился, но цены пока стабильны, пишет Флагшток.

За первый квартал 2021 года в Гомеле было совершено всего 456 сделок купли-продажи квартир. Такую информацию сообщает Национальное кадастровое агентство.

По сравнению с первым кварталом 2020 года количество проданных квартир сократилось на 30%. При этом доля сделок, совершенных на первичном рынке, увеличилась с 3% до 5%. Таким образом, сокращение спроса наблюдается только на вторичном рынке жилья.

В стоимостном выражении объем сделок купли продажи квартир в Гомеле составил 10,3 млн долларов. Это на 32% меньше, чем в первом квартале 2020 года.

Тенденция падения стоимости квартир, характерная для других областных центров, в Гомеле пока не столь заметна. В первом квартале 2021 года средняя цена квадратного метра составила $540. Это столько же, сколько было в конце 2020 года, и всего на $20 меньше, чем было в начале 2020 года. Тем не менее Гомель продолжает оставаться областным центром с самой дешевой жилой недвижимостью.

Отметим, что за прошлый год количество совершенных сделок купли-продажи квартир в Гомеле оказалось наименьшим за последние годы. Падение рынка началось со второго квартала, что можно связать как с последствиями пандемии, так и с высоким уровнем неопределенности дальнейшего изменения курса белорусского рубля.

Статистика начала 2021 года свидетельствуют о том, что рынок жилья продолжает находиться в ожидании. Количество продаваемых квартир остается на низком уровне, однако продавцы квартир пока не готовы снижать цены, надеясь на оживление рынка в ближайшей перспективе.