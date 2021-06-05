|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ ГОМЕЛЯ ОБВАЛИЛСЯ СПРОС НА КВАРТИРЫ
11:01 07.06.2021
Спрос на квартиры в Гомеле значительно сократился, но цены пока стабильны, пишет Флагшток.
За первый квартал 2021 года в Гомеле было совершено всего 456 сделок купли-продажи квартир. Такую информацию сообщает Национальное кадастровое агентство.
По сравнению с первым кварталом 2020 года количество проданных квартир сократилось на 30%. При этом доля сделок, совершенных на первичном рынке, увеличилась с 3% до 5%. Таким образом, сокращение спроса наблюдается только на вторичном рынке жилья.
В стоимостном выражении объем сделок купли продажи квартир в Гомеле составил 10,3 млн долларов. Это на 32% меньше, чем в первом квартале 2020 года.
Тенденция падения стоимости квартир, характерная для других областных центров, в Гомеле пока не столь заметна. В первом квартале 2021 года средняя цена квадратного метра составила $540. Это столько же, сколько было в конце 2020 года, и всего на $20 меньше, чем было в начале 2020 года. Тем не менее Гомель продолжает оставаться областным центром с самой дешевой жилой недвижимостью.
Отметим, что за прошлый год количество совершенных сделок купли-продажи квартир в Гомеле оказалось наименьшим за последние годы. Падение рынка началось со второго квартала, что можно связать как с последствиями пандемии, так и с высоким уровнем неопределенности дальнейшего изменения курса белорусского рубля.
Статистика начала 2021 года свидетельствуют о том, что рынок жилья продолжает находиться в ожидании. Количество продаваемых квартир остается на низком уровне, однако продавцы квартир пока не готовы снижать цены, надеясь на оживление рынка в ближайшей перспективе.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 07.06.2021
Курсы в банках
на 07.06.2021
Конвертация в банках
на 07.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте