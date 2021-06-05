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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «НАФТАН» ПРИСТУПИЛО К ПУСКОНАЛАДОЧНЫМ ОПЕРАЦИЯМ НА ОБЪЕКТАХ КОМПЛЕКСА ЗАМЕДЛЕННОГО КОКСОВАНИЯ
10:37 07.06.2021
ОАО «Нафтан» приступило к пусконаладочным операциям на объектах комплекса замедленного коксования.
Как пишет газета «Вестник Нафтана», 5 июня прошло совещание, на котором рассматривался ход реализации проектов, входящих в инвестиционную программу предприятия. Во время посещения основных объектов строительства и реконструкции премьер-министру Роману Головченко доложили о положении дел на установке замедленного коксования, установке «Гидроочистка № 3» и установке очистки сжиженных газов УЗК от меркаптанов.
Участники совещания отметили, что реализация инвестпрограммы подошла к завершающей фазе. На указанных объектах практически закончены основные строительно-монтажные работы, проводятся комплексное опробование оборудования и пусконаладочные работы.
Реализация инвестпроекта «Строительство комплекса замедленного коксования позволит Нафтану увеличить глубину переработки нефти до 90% с увеличением выхода светлых нефтепродуктов до 65%, повысить производство бензина и дизельного топлива, а также снизить производство мазута.
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