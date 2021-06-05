Международные резервные активы Беларуси на 1 июня 2021 года, по предварительным данным, составили $7763,1 млн (в эквиваленте).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, за май 2021 года золотовалютные резервы увеличились на $485,2 млн (на 6,7%) после роста в апреле на $337,9 млн (на 4,9%).

Рост уровня золотовалютных резервов в мае в основном обусловлен покупкой Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“, увеличением стоимости монетарного золота, а также поступлением иностранной валюты в бюджет.

В мае 2021 года правительством исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $132 млн.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год, объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее $6,0 млрд.