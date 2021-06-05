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ЭКОНОМИКА РБ


МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ ЭВРИСТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНА В БГУ


09:24 07.06.2021

Семинар «Как разработать и провести занятие эвристического типа» прошел в БГУ.

Организован он в рамках программы повышения квалификации «Технологии эвристического диалога «Как обучать всех по-разному, но одинаково»». Автором и ведущим курса выступает ректор БГУ Андрей Король.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в этом году участниками программы стали свыше 40 преподаватели со всех факультетов БГУ.

Андрей Король в своем выступлении рассказал об основных типах эвристического занятия, акцентировал внимание на важности целеполагания обучающегося, эвристической образовательной ситуации, ее этапах, а также диагностике образовательных результатов и их оценке. Работа преподавателей продолжилась в группах, результатом которой стала презентация проектов занятий эвристического типа на основе открытых заданий, подготовленных в рамках первого семинара.

Напомним, на первом семинаре участники овладели методикой составления открытых заданий – важнейшего компонента содержания эвристического обучения. Эти задания не имеют однозначно правильных ответов и «открыты» каждому студенту. Все полученные результаты уникальны, так как отражают степень индивидуальности и творческого самовыражения студента. Эти материалы будут использованы также и на третьем семинаре.

Участники программы поделились своими первыми впечатлениями от знакомства с новыми образовательными методиками. Доцент кафедры истории нового и новейшего времени Александра Кондраль отметила: «Важный результат – понимание того, что студент может сам «формировать» ответы на достаточно глубокие аналитические вопросы после изучения необходимой фактологии без детального объяснения. В попытке «разжевать» студентам материал, мы сами вредим им, напрочь отбивая любое зарождающееся у них умение мыслить критично, а потом жалуемся на то, что студенты не умеют анализировать и мыслить». Преподаватель кафедры английского языка ФСК Елена Десенко указала на особенность первого семинара: «Тема вдохновляет на постоянное появление разных идей эвристических заданий. Даже обычные жизненные ситуации начала рассматривать с точки зрения эвристики». Преподаватель кафедры гражданского права Кристина Синкевич рассказала о процессе работы над выполнением задания: «Одновременно и сложно, и интересно, так как такой формат существенно отличается от привычной формы обучения. Однако выход из «зоны комфорта» – это всегда рост, в том числе профессиональный». Доцент кафедры английского языка ФСК Наталья Теслюк подчеркнула ценность «обратной» связи от эксперта, руководителя курса и коллег, с которыми совместно ведется работа над выполнением заданий.

Заявленная программа повышения квалификации является продолжением серии образовательных мероприятий, реализуемых в рамках системы креативного образования БГУ и направленных на формирование эвристических качеств педагога. При проведении курса используются ресурсы Межвузовского портала «Методология, содержание и практика креативного образования» и Образовательного портала. Полученные результаты преподавателей в дальнейшем будут отражены в научно-методических материалах, которые опубликуют на Межвузовском портале и в образовательных практикумах по дисциплинарным направлениям.
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