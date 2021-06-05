Компания «Белавиа» получила разрешение на выполнение рейсов в Москву в Международный аэропорт Шереметьево.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, с 10 июня Белавиа будет летать в Шереметьево 5 раз в неделю – по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Также Белавиа увеличивает количество выполняемых рейсов по трем другим направлениям.

С 12 июня авиакомпания начнет летать в Стамбул вместо 10 раз в неделю – 14. Рейсы планируются ежедневно два раза в день.

С 15 июня в два раза увеличится количество рейсов в Батуми – с 7 до 14 в неделю. «Белавиа» будет летать в главный морской город Грузии 2 раза в день.

Также с 15 июня планируется увеличение частот в столицу Грузии – Тбилиси. Вместо 7 раз в неделю – 11 раз в неделю. Добавится четыре частоты: по вторникам, средам, субботам и воскресеньям.