Белорусская железная дорога запустит поезда из Гомеля в Москву и Санкт-Петербург.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, с 10 июня в ежедневное обращение назначен поезд № 56/55 Гомель-Москва. Из Гомеля в первый рейс поезд отправится в 18:30 и прибудет в Москву в 6:28. Из Москвы поезд отправится 11 июня в 20:28 и прибудет в Гомель в 9:12.

С 16 июля 2021 года также возобновляется курсирование поезда № 84/83 Гомель – Санкт-Петербург, формирования Белорусской железной дороги, отправлением из Гомеля в 17:16 и прибытием в Санкт-Петербург в 9:42. Из Санкт-Петербурга поезд будет отправляться с 17 июля 2021 года в 17:13 и прибывать в Гомель в 9:42. Поезд будет курсировать ежедневно.

Напомним, с 11 июня из Гродно в составе поездов № 688 Гродно-Минск и № 4 Брест-Москва и с 12 июня 2021 года из Москвы в составе поездов № 3 Москва-Брест и № 687 Минск-Гродно назначено курсирование группы беспересадочных вагонов Гродно-Москва-Гродно. Периодичность курсирования через день – по нечетным числам из Гродно и четным числам из Москвы.

Проезд поездами предусмотрен только для граждан Беларуси и Российской Федерации.

Пассажиры, следующие за рубеж железнодорожным транспортом, обязаны иметь медицинские документы, подтверждающие отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненного не позднее, чем за 3 суток до даты пересечения границы, и соблюдать при нахождении на железнодорожных вокзалах и в поездах масочный режим.