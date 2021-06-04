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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОИЗВОДСТВО СВЕРХПРОВОДЯЩИХ РЕЗОНАТОРОВ ДЛЯ НАУЧНЫХ УСКОРИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАТЬ В БЕЛАРУСИ


17:48 04.06.2021

В Беларуси планируется создать производство сверхпроводящих резонаторов для научных ускорительных комплексов. Об этом шла речь на встрече председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александра Шумилина и директора Объединенного института ядерных исследований в Дубне Григория Трубникова.

Кроме того, в ближайшее время планируется также согласовать концепцию научно-технической программы Союзного государства «Ускорительный комплекс на основе сверхпроводящих резонаторов («Ускоритель-СПР»).

«Эта работа является важным примером глубокого научно-технического сотрудничества ученых Беларуси и ОИЯИ. Полученные результаты в ближайшей перспективе станут основой для новых двухсторонних проектов и создания высокотехнологичного производства в нашей стране. Тем самым, Беларусь войдет в элитарный клуб стран, способных производить подобные уникальные устройства», – подчеркнул Александр Шумилин.

Он также отметил, что в рамках участия в мега-сайенс проекте NICA Физико-технический институт НАН Беларуси и Научно-исследовательский институт ядерных проблем БГУ выполняют заказы Объединенного института ядерных исследований на разработку и поставку механических конструкций и изделий, а также серийных партий заказных печатных плат, интегральных микросхем и систем низковольтного питания, а также газовых детекторов. А в рамках сотрудничества ОИЯИ-ЦЕРН по экспериментам на Большом адронном коллайдере поставляются серийные партии печатных плат и панелей охлаждения прототипа калориметра (с подготовкой к серийному производству).

«Динамика экспортных поставок указывает на высокую эффективность нашей работы. Только за первый квартал текущего года белорусскими учреждениями и предприятиями заключено контрактов с Объединенным институтом ядерных исследований на сумму свыше 600 тыс. долл. США. По итогам года запланированный объем экспорта научно-технической продукции, товаров и услуг по заказам института в Дубне составит около 2 млн. долларов США», – сказал Александр Шумилин.

Объединенный институт ядерных исследований – международная межправительственная научно-исследовательская организация, созданная в целях объединения усилий, научного и материального потенциала государств-членов для изучения фундаментальных свойств материи. Членами ОИЯИ сегодня являются 18 государств: Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Вьетнам, Грузия, Казахстан, Корея, Куба, Молдова, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Узбекистан, Украина, Чехия.

Полномочным представителем правительства Беларуси в Комитете полномочных представителей правительств государств – членов ОИЯИ является председатель ГКНТ Александр Шумилин.

В ноябре 2020 года на Сессии Комитета Полномочных представителей правительств государств-членов Объединенного института ядерных исследований директором ОИЯИ избран академик Российской академии наук Григорий Трубников.
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