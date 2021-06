ЭКОНОМИКА РБ

БУТБ АККРЕДИТОВАЛА ПЕРВУЮ КОМПАНИЮ ИЗ ЮЖНОЙ КОРЕИ

17:18 04.06.2021 ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) аккредитовала для участия в торгах первую компанию из Южной Кореи — Nam Chang Co., Ltd. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, география биржевой торговли теперь охватывает 65 стран. Nam Chang Co., Ltd. - крупный поставщик лесопродукции на рынок Республики Корея, имеющий к тому же собственные производственные мощности и разветвленную складскую сеть. Компания планирует использовать электронную площадку БУТБ для закупки выпускаемых в Беларуси пиломатериалов и топливных гранул (пеллет). Доставка товара планируется до порта Пусан с применением железнодорожного и морского транспорта. "Мы импортируем лесоматериалы практически со всего мира - от Швеции до Новой Зеландии. В Республике Корея эта продукция пользуется высоким спросом как в строительной отрасли, так и в энергетике. В последнее время мы тесно сотрудничали с поставщиками из России, а сейчас для расширения бизнеса решили выйти и на белорусский рынок. Ранее у нас не было опыта в сфере биржевой торговли, но мы все-таки решили попробовать. Благодаря БУТБ мы рассчитываем не только наладить регулярные поставки пиломатериалов и пеллет в Республику Корея, но и свести к минимуму возможные риски. Все же Беларусь для нас совершенно новый рынок, а биржа контролирует исполнение сделок", - отметили в компании Nam Chang Co., Ltd.