|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СЛУЦКИЙ СЫРОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ПЛАНИРУЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СУХОГО МОЛОКА
17:09 04.06.2021
В ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» планируется реализовать инновационный для нашей страны проект – создание производства быстрорастворимого сухого молока – цельного и обезжиренного – с последующей реализацией продукции на экспорт. Об этом сообщил сегодня во время встречи с руководством и трудовым коллективом предприятия председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.
По его словам, проект получил положительное заключение государственной научно-технической экспертизы.
«Особенность технологии производства сухого быстрорастворимого молока – получение продукта с капиллярно-пористой структурой частиц и высокой способностью к смачиванию. Такое состояние достигается путем агломерации высушенных частиц и кристаллизации лактозы. Реализация этого проекта позволит увеличить производство конкурентоспособной импортозамещающей продукции, а также увеличить долю выручки в валюте», – подчеркнул Александр Шумилин.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в соответствии с бизнес-планом завершить проект планируется в 2023 году. Документацией предусматривается строительство нового цеха, а также закупка производственного оборудования, интегрированного в существующий технологический процесс.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 04.06.2021
Курсы в банках
на 04.06.2021
Конвертация в банках
на 04.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте