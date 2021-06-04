В ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» планируется реализовать инновационный для нашей страны проект – создание производства быстрорастворимого сухого молока – цельного и обезжиренного – с последующей реализацией продукции на экспорт. Об этом сообщил сегодня во время встречи с руководством и трудовым коллективом предприятия председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

По его словам, проект получил положительное заключение государственной научно-технической экспертизы.

«Особенность технологии производства сухого быстрорастворимого молока – получение продукта с капиллярно-пористой структурой частиц и высокой способностью к смачиванию. Такое состояние достигается путем агломерации высушенных частиц и кристаллизации лактозы. Реализация этого проекта позволит увеличить производство конкурентоспособной импортозамещающей продукции, а также увеличить долю выручки в валюте», – подчеркнул Александр Шумилин.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в соответствии с бизнес-планом завершить проект планируется в 2023 году. Документацией предусматривается строительство нового цеха, а также закупка производственного оборудования, интегрированного в существующий технологический процесс.