Последние полтора года белорусский бизнес вместе со всем миром находятся в режиме кардинальных перемен и новой реальности.

Согласно результатам исследования Visa, которое анализировало изменения предпочтений потребителей, а также выясняло, как малый и средний бизнес адаптируется к работе, 24% белорусских предпринимателей сомневаются в возможности восстановления работы в полную силу, а по мнению еще трети опрошенных владельцев бизнеса, понадобится от месяца до полутора лет на возвращение к полноценной деятельности. Только треть (32%) представителей малого и среднего бизнеса утверждают, что уже полностью вернулись к «доковидному» уровню.

Среди наиболее серьезных барьеров в связи с COVID малый и средний бизнес выделяет изменения в поведении потребителей (34%), проблемы с доступом к капиталу (16%), перебои с поставками и поиском потенциальных клиентов (по 15%). Несмотря на существующие сложности в условиях пандемии, 28% предпринимателей сфокусировалось на новых продуктах, 23% расширили каналы продаж, а 18% - внедрили новые цифровые форматы платежей.

С момента начала пандемии каждый четвертый бизнес стал чаще предлагать бесконтактные платежи и почти каждый пятый – диджитализацию бизнес-операций. Также бизнес увеличил заботу о потребителях, чаще предлагая дезинфицирующие средства в точках продаж (29%) и доставку на дом (27%). Говоря о будущем, 47% собственников малых и средних бизнесов утверждают, что после пандемии клиенты станут предпочитать бесконтактные платежи больше, чем во время COVID. Говоря о планах на ближайшие три месяца, предприниматели выделяют ТОП-3 решений для дальнейшего внедрения: бесконтактные платежи (16%), доставка на дом (15%) и таргетированная реклама в социальных сетях (13%).

Говоря о технологиях, которые необходимо внедрять в свой бизнес сегодня, только 30% предпринимателей считают важным инвестировать в программное обеспечение для борьбы с мошенничеством и обеспечение безопасности. Это свидетельствует о том, что защита личных данных пользователей на данный момент не находится в приоритете у малого и среднего бизнеса.

Несмотря на текущие трудности, 50% собственников малого и среднего бизнеса оптимистично смотрят в будущее. 39% предпринимателей считают нужным внедрить возможность принимать платежи через мобильное устройство без привязки к точке продажи, а 37% - сделать доступным прием бесконтактных или мобильных платежей.

В то же время, несмотря на глобальные изменения и стремительный рост роли цифровизации в жизни потребителей, только каждый третий бизнес спокойно относится к онлайн-формату, а 45% предпринимателей не видит необходимости переводить бизнес в онлайн. Основными причинами они называют сокращение личного общения с клиентами (10%), стоимость инвестиций (9%) и отсутствие опыта в использовании новых технологий (9%).

Предприниматели отмечают, что самым серьезным вызовом (34%) во время COVID для них стало изменение в поведении потребителей. Пандемия сподвигла всех к ускоренному переходу в онлайн и на альтернативные платежные методы, благодаря чему даже самые консервативно настроенные пользователи смогли открыть для себя преимущества новых форматов: 39% потребителей стали чаще пользоваться бесконтактными платежами, 27% чаще совершают покупки онлайн, а 26% и вовсе меньше используют наличные.

Пандемия не только заставила нас переосмыслить привычный подход к покупкам и жизни в целом, а также научила организованности: 75% покупателей заходят в магазин со знанием того, что нужно купить. Потребители также обращают внимание на меры безопасности, которые предлагает бизнес: 80% считает важным требование одевать маску в магазине, 75% – дезинфекцию тележек и корзин для покупок, а 73% оценит наличие бесконтактных способов оплаты.

Стоит отметить, что использование бесконтакта в Беларуси и до COVID было довольно высоким: половина (52%) опрошенных ответили, что будут пользоваться бесконтактными платежами так же, как и во время пандемии, а 39% респондентов и после пандемии будут отдавать предпочтение бесконтактным платежам. Лидерами по числу доступных способов безналичной оплаты стали крупные торговые сети – 89% опрошенных сказали, что им достаточно существующих возможностей безналичной оплаты, – коммунальные платежи (87%) и рестораны (80%). Больше всего белорусам не достает цифровых способов оплаты в общественном транспорте, на парковках и при оплате чаевых.

Исследование подтверждает открытость белорусов к инновациям: помимо возможности оплаты уже привычной для большинства бесконтактной картой (95%), жители ждут повсеместной доступности оплаты мобильными платежными приложениями (78%), технологией Visa Tap to Phone (73%), оплату через мобильный кошелек (68%) и платежи на номер мобильного телефона получателя (38%).

Новые технологии за этот период начали осваивать не только мы, но и мошенники. Чтобы противостоять их уловкам, белорусы выделили следующие ТОП-3 меры защиты: отслеживание транзакций и подозрительной активности (74%), использование разных паролей (65%), обновление систем защиты безопасности на устройствах (61%). Впрочем, большая половина опрошенных (53%) также заявили, что обвинят самих себя, если средства будут мошенническим образом списаны с их счета, и только 24% – банк, который выпустил карту и подтвердил списание средств.

«Задача Visa в исследовании Back to Business - это держать руку на пульсе изменений среди тех, чья активность критически важна для восстановления мировых экономик – малого и среднего бизнеса. Стремительные перемены, с которыми все мы столкнулись после начала пандемии – необратимы. Изначально бизнесы вынуждены были внедрять инновации и бесконтактные способы оплаты, чтобы не потерять рынок и своих клиентов. Сейчас, когда мы прошли этап адаптации к онлайн-формату и электронным покупкам, крайне важно для предпринимателей не забывать о защите данных своих потребителей. Именно гарантия безопасности должна стать главным пунктом в любой бизнес-стратегии, что позволит обеспечить стабильное развитие экономик в постпандемическом мире», – прокомментировала Светлана Чирва, вице-президент и региональный менеджер Visa в Беларуси, Украине и Молдове.