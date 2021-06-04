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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ПОПЫТКУ НЕЗАКОННОГО ПРОВОЗА ТОВАРА СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 300 ТЫС. РУБЛЕЙ
16:36 04.06.2021
Факт незаконного перемещения товара стоимостью более 300 тыс. рублей выявили гродненские таможенники в пункте пропуска «Котловка».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, следовавший через белорусско-литовскую границу водитель казахстанской фирмы-перевозчика предъявил к таможенному контролю документы на сборный груз.
Вместе с тем фактически перемещаемое количество товара превысило заявленное перевозчиком более чем в два раза, что установлено при досмотре транспортного средства. Общая стоимость такого незадекларированного товара составила более 300 тыс. белорусских рублей. В большинстве своем это были планшеты, а еще тренажеры, комплектующие к велосипедам, одежда и другое.
По выявленному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.
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