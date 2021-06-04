Факт незаконного перемещения товара стоимостью более 300 тыс. рублей выявили гродненские таможенники в пункте пропуска «Котловка».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, следовавший через белорусско-литовскую границу водитель казахстанской фирмы-перевозчика предъявил к таможенному контролю документы на сборный груз.

Вместе с тем фактически перемещаемое количество товара превысило заявленное перевозчиком более чем в два раза, что установлено при досмотре транспортного средства. Общая стоимость такого незадекларированного товара составила более 300 тыс. белорусских рублей. В большинстве своем это были планшеты, а еще тренажеры, комплектующие к велосипедам, одежда и другое.

По выявленному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.