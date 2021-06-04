Цифровизация бизнес-процессов существенно повышает качество предоставляемых населению услуг. Об этом заявил 3 июня на тематическом заседании «Цифровая трансформация энергетической и газовой отраслей» в рамках форума «ТИБО-2021» заместитель генерального директора УП «МИНГАЗ» Денис Кассиров.

По его словам, предприятием утверждена концепция цифровой трансформации, которая разработана на основе стратегии информатизации и цифровой трансформации газовой и торфяной отраслей на 2021-2025 годы. Первый этап работ – по внедрению цифровых технологий в сфере оказания услуг населению по ремонту и техническому обслуживанию газоиспользующего оборудования – на УП «МИНГАЗ» уже реализован.

Внедрение нового программного обеспечения в рамках проекта позволило организовать централизованный учет абонентов, повысить эффективность планирования технического обслуживания оборудования, а также приема и обработки заявок.

«С февраля 2020 года в работу производственных подразделений внедрили логистический сервис, который обеспечил оптимальную загрузку наших работников, позволил выстроить оптимальный маршрут движения для каждого автомобиля, и самое главное - сократить время ожидания потребителя, а также заранее информировать его посредством СМС-рассылки о расчетном времени выполнения работ», - рассказал Денис Кассиров.

Программная оптимизация исключила случаи недозагрузки работников, снизила пробег автомобилей в расчете на 1 заявку до 15%, что в комплексе позволило увеличить производительность труда до 140%.

«Использование современного программно-аппаратного комплекса дало возможность работникам получать задание дистанционно, видеть у себя на программной кассе всю информацию об абоненте и установленном оборудовании, отмечать ход выполнения работ, списывать материалы в режиме реального времени, сократить бумажный документооборот, - добавил заместитель генерального директора предприятия. – Благодаря цифровизации услуг нам удалось сократить для клиента время ожидания выполнения заявки с 4-6 до 2 часов, минимизировать риск ошибки в применении прейскурантов».

Работа по внедрению цифровых технологий на УП «МИНГАЗ» будет продолжена.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, в рамках тематического заседания «Цифровая трансформация энергетической и газовой отраслей» обсуждены вопросы построения интеллектуальных систем учета газа для предприятий газораспределительной сферы, создания автоматизированных систем управления технологическими процессами в организациях энергокомплекса, представлен опыт разработки и внедрения автоматизированного расчета технико-экономических показателей на тепловых электростанциях, а также обсуждена концепция развития в стране цифровых подстанций.