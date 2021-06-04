ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЦИФЦРОВИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ СУЩЕСТВЕННО ПОВЫШАЕТ КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ УСЛУГ – ЭКСПЕРТ


15:51 04.06.2021

Цифровизация бизнес-процессов существенно повышает качество предоставляемых населению услуг. Об этом заявил 3 июня на тематическом заседании «Цифровая трансформация энергетической и газовой отраслей» в рамках форума «ТИБО-2021» заместитель генерального директора УП «МИНГАЗ» Денис Кассиров.

По его словам, предприятием утверждена концепция цифровой трансформации, которая разработана на основе стратегии информатизации и цифровой трансформации газовой и торфяной отраслей на 2021-2025 годы. Первый этап работ – по внедрению цифровых технологий в сфере оказания услуг населению по ремонту и техническому обслуживанию газоиспользующего оборудования – на УП «МИНГАЗ» уже реализован.

Внедрение нового программного обеспечения в рамках проекта позволило организовать централизованный учет абонентов, повысить эффективность планирования технического обслуживания оборудования, а также приема и обработки заявок.

«С февраля 2020 года в работу производственных подразделений внедрили логистический сервис, который обеспечил оптимальную загрузку наших работников, позволил выстроить оптимальный маршрут движения для каждого автомобиля, и самое главное - сократить время ожидания потребителя, а также заранее информировать его посредством СМС-рассылки о расчетном времени выполнения работ», - рассказал Денис Кассиров.

Программная оптимизация исключила случаи недозагрузки работников, снизила пробег автомобилей в расчете на 1 заявку до 15%, что в комплексе позволило увеличить производительность труда до 140%.

«Использование современного программно-аппаратного комплекса дало возможность работникам получать задание дистанционно, видеть у себя на программной кассе всю информацию об абоненте и установленном оборудовании, отмечать ход выполнения работ, списывать материалы в режиме реального времени, сократить бумажный документооборот, - добавил заместитель генерального директора предприятия. – Благодаря цифровизации услуг нам удалось сократить для клиента время ожидания выполнения заявки с 4-6 до 2 часов, минимизировать риск ошибки в применении прейскурантов».

Работа по внедрению цифровых технологий на УП «МИНГАЗ» будет продолжена.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, в рамках тематического заседания «Цифровая трансформация энергетической и газовой отраслей» обсуждены вопросы построения интеллектуальных систем учета газа для предприятий газораспределительной сферы, создания автоматизированных систем управления технологическими процессами в организациях энергокомплекса, представлен опыт разработки и внедрения автоматизированного расчета технико-экономических показателей на тепловых электростанциях, а также обсуждена концепция развития в стране цифровых подстанций.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.06.2021
валюта курс
EUR 3.0760
USD 2.5388
RUB 3.4666
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0760 -0.0167
USD 2.5388 +0.0014
RUB 3.4666 +0.0022
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0730 3.0770
USD 2.5370 2.5400
RUB 3.4570 3.4650
подробнее

Конвертация в банках
на 04.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2100 1.2120
EUR/RUB 88.7000 89.0000
USD/RUB 73.2500 73.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте