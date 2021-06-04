|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЦИФЦРОВИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ СУЩЕСТВЕННО ПОВЫШАЕТ КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ УСЛУГ – ЭКСПЕРТ
15:51 04.06.2021
Цифровизация бизнес-процессов существенно повышает качество предоставляемых населению услуг. Об этом заявил 3 июня на тематическом заседании «Цифровая трансформация энергетической и газовой отраслей» в рамках форума «ТИБО-2021» заместитель генерального директора УП «МИНГАЗ» Денис Кассиров.
По его словам, предприятием утверждена концепция цифровой трансформации, которая разработана на основе стратегии информатизации и цифровой трансформации газовой и торфяной отраслей на 2021-2025 годы. Первый этап работ – по внедрению цифровых технологий в сфере оказания услуг населению по ремонту и техническому обслуживанию газоиспользующего оборудования – на УП «МИНГАЗ» уже реализован.
Внедрение нового программного обеспечения в рамках проекта позволило организовать централизованный учет абонентов, повысить эффективность планирования технического обслуживания оборудования, а также приема и обработки заявок.
«С февраля 2020 года в работу производственных подразделений внедрили логистический сервис, который обеспечил оптимальную загрузку наших работников, позволил выстроить оптимальный маршрут движения для каждого автомобиля, и самое главное - сократить время ожидания потребителя, а также заранее информировать его посредством СМС-рассылки о расчетном времени выполнения работ», - рассказал Денис Кассиров.
Программная оптимизация исключила случаи недозагрузки работников, снизила пробег автомобилей в расчете на 1 заявку до 15%, что в комплексе позволило увеличить производительность труда до 140%.
«Использование современного программно-аппаратного комплекса дало возможность работникам получать задание дистанционно, видеть у себя на программной кассе всю информацию об абоненте и установленном оборудовании, отмечать ход выполнения работ, списывать материалы в режиме реального времени, сократить бумажный документооборот, - добавил заместитель генерального директора предприятия. – Благодаря цифровизации услуг нам удалось сократить для клиента время ожидания выполнения заявки с 4-6 до 2 часов, минимизировать риск ошибки в применении прейскурантов».
Работа по внедрению цифровых технологий на УП «МИНГАЗ» будет продолжена.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, в рамках тематического заседания «Цифровая трансформация энергетической и газовой отраслей» обсуждены вопросы построения интеллектуальных систем учета газа для предприятий газораспределительной сферы, создания автоматизированных систем управления технологическими процессами в организациях энергокомплекса, представлен опыт разработки и внедрения автоматизированного расчета технико-экономических показателей на тепловых электростанциях, а также обсуждена концепция развития в стране цифровых подстанций.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 04.06.2021
Курсы в банках
на 04.06.2021
Конвертация в банках
на 04.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте