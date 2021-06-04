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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО ДО 398 ТЫС. - МИНЗДРАВ


15:32 04.06.2021

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 4 июня 2021 года выросло до почти 398 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 398 тыс. 052 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 389 тыс. 929 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1297 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2892 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1183 человека, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 15 тыс. 943 теста. Всего в стране проведено 6 млн 394 тыс. 155 тестов.

Более 575,5 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 304 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.
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