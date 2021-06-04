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ЭКОНОМИКА РБ


НЕУПЛАТА НАЛОГОВ ПРИ СДАЧЕ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЙ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА В ГРОДНО ПРИВЕЛА К ВОЗБУЖДЕНИЮ УГОЛОВНОГО ДЕЛА


14:47 04.06.2021

Незаконная минимизация налогов при сдаче в аренду помещений торгового центра в Гродно привела к возбуждению в отношении двух братьев уголовного дела за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, один из братьев был зарегистрирован в качестве предпринимателя и с начала 2000-х годов сдавал в принадлежащем ему объекте недвижимости помещения в аренду субъектам хозяйствования, в том числе осуществляющим розничную торговлю. Бизнес приносил стабильный доход, с которого гродненский коммерсант уплачивал подоходный налог и НДС в рамках общей системы налогообложения.

В 2019 году собственник торгового центра решил реализовать незаконную схему, чтобы минимизировать размер налоговых отчислений. Торговый центр площадью почти 3 тыс. кв. м по договору дарения перешел к новому владельцу – брату, работающему водителем такси. Он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и перезаключил договоры аренды с теми же арендаторам и на тех же условиях. Фактически же бизнесом продолжил управлять прежний владелец, но уже используя реквизиты своего брата. При этом новый владелец применял не общий порядок налогообложения, а упрощенную систему налогообложения.

В результате незаконной минимизации налоговых обязательств бюджет за два года недополучил свыше 140 тыс. рублей.

По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере Слонимским межрайонным отделом финансовых расследований в отношении двух братьев возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса.
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