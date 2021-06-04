Стресс-тесты АЭС не должны быть предметом политических манипуляций. Об этом говорится в комментарии Минэнерго Беларуси в связи с заявлением комиссара ЕС по энергетике Кадри Симсон в отношении БелАЭС.

В нем отмечается, что это противоречит их основной цели – повышению безопасности и надежности атомных станций в Европе.

Проведение стресс-тестов и реализация по их итогам дополнительных мер по обеспечению безопасности АЭС – абсолютно добровольный процесс. В его основе - согласованные действия европейского сообщества, стремление каждого государства, которое участвует в этой важной и масштабной работе, внести свой вклад в укрепление ядерной и радиационной безопасности. Беларусь, пережившая трагедию Чернобыля, заинтересована в этом как никто другой.

«Наша страна открыто и прозрачно продвигается по пути выполнения рекомендаций по итогам проведенных стресс-тестов БелАЭС, на регулярной основе сотрудничает с экспертами Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG). Ключевые мероприятия Национального плана действий по итогам стресс-тестов, касающиеся дополнительных систем и оборудования для обеспечения безопасности Белорусской АЭС, выполнены. Уровень их реализации был положительно оценен экспертами ENSREG, которые посетили площадку станции в феврале 2021 года. Сейчас белорусские специалисты работают над реализацией остальных пунктов плана – а это преимущественно исследовательская и экспертная работа, которая требует большего внимания и времени и рассчитана до конца 2025 года», - говорится в комментарии Минэнерго.

Ведомство отмечает, как и многие другие европейские государства, Беларусь реализует ее поэтапно. С вводом первого энергоблока БелАЭС в промышленную эксплуатацию эта работа продолжится. И здесь нет противоречий, считают в министерстве, ведь самая важная часть мероприятий уже реализована. Сейчас на площадке БелАЭС готовятся к приему очередной миссии ENSREG, которая запланирована на сентябрь.

«Вместо того, чтобы поддерживать конструктивное взаимодействие в сфере укрепления ядерной и радиационной безопасности, европейские политики делают громкие заявления, пытаясь обесценить прогресс нашей страны в реализации рекомендаций по итогам стресс-тестов, нагнетают обстановку, навешивая на Беларусь ярлык недобросовестного участника общеевропейского процесса по укреплению ядерной и радиационной безопасности. Такая риторика наглядно демонстрирует применение двойных стандартов и идет в разрез с международными принципами партнерства», - говорится в заявлении белорусского ведомства.