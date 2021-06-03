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ЭКОНОМИКА РБ
МАЗ ПОСТАВИЛ В МОНГОЛИЮ 42 ЕДИНИЦЫ СПЕЦТЕХНИКИ
13:27 04.06.2021
ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз» поставило в Монголию 42 единицы дорожно-ремонтной и уборочной спецтехники на базе шасси МАЗ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, техника поставлена в рамках генерального соглашения между правительствами Беларуси и Монголии о предоставлении льготного кредита.
Она уже передана эксплуатирующим организациям Монголии для содержания и ремонта дорог международного и государственного значения.
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