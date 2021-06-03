ЭКОНОМИКА РБ

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ ВНЕС В БЮДЖЕТ 169,0 МЛН РУБЛЕЙ

12:58 04.06.2021 На 1 мая 2021 года на налоговом учете Витебской области состояло 14614 организаций негосударственного сектора экономики, которые уплатили в бюджет 169,0 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, количество состоящих на учете организаций по сравнению с 1 мая 2020 года уменьшилось на 26. При этом поступления в действующих ценах возросли на 12,8 млн рублей, или на 8,2%. Доля платежей негосударственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях области составила 23,7%.