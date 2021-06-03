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ЭКОНОМИКА РБ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ ВНЕС В БЮДЖЕТ 169,0 МЛН РУБЛЕЙ
12:58 04.06.2021
На 1 мая 2021 года на налоговом учете Витебской области состояло 14614 организаций негосударственного сектора экономики, которые уплатили в бюджет 169,0 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, количество состоящих на учете организаций по сравнению с 1 мая 2020 года уменьшилось на 26. При этом поступления в действующих ценах возросли на 12,8 млн рублей, или на 8,2%.
Доля платежей негосударственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях области составила 23,7%.
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