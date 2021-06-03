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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ВАКЦИНА «СПУТНИК ЛАЙТ»


12:16 04.06.2021

На основании решения комиссии по лекарственным средствам Министерства здравоохранения 3 июня принято решение о государственной регистрации вакцины Спутник Лайт. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Согласно информации, это векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, которая вызывается вирусом SARS-CoV-2. Держатель регистрационного досье лекарственного препарата - РУ ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Срок действия государственной регистрации составляет 1 год.

Эксперты Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении, ведущие инфекционисты республики и сотрудники республиканских научно практических центров провели оценку материалов регистрационного досье.

Представленные в материалах досье документы включают достаточную информацию, позволяющую оценить показатели безопасности, эффективности и качества препарата. Вакцина «Спутник Лайт» – это однодозовая вакцина, которая создает специфический клеточный и гуморальный иммунитет к вирусу SARS CoV-2.

Параметры иммуногенности вакцины «Спутник Лайт» позволяют сформировать достаточный иммунный ответ на 28 день после прививки. Наиболее выраженный иммунный ответ и, соответственно, эффективность применения данной вакцины будет у лиц с предшествующим иммунитетом к COVID-19.

В рамках первых фаз клинических исследований было показано, что у людей, имеющих антитела после перенесенной инфекции COVID-19, в том числе в бессимптомной форме, происходит существенное нарастание титров антител на десятый день после прививки вакциной «Спутник Лайт».

Профиль безопасности вакцины «Спутник Лайт» - стандартный для данного типа векторных вакцин. Вакцина основана на векторе аденовируса 26 типа, то есть включает в себя первый компонент известной и широко применяемой вакцины Спутник V. Принципиально важным является то, что применение этой вакцины позволит расширить объем вакцинации и ответить на высокий запрос в обществе на иммунную защиту от COVID-19, а также вакцинировать лиц, уже перенесших COVID-19.
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