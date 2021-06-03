На пути к смарт-индустрии важен диалог власти, бизнеса и науки. Об этом 3 июня 2021 г. заявил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь во время тематического заседания «Смарт-индустрия Беларуси: от замысла к воплощению» в рамках форума «Цифровая экономика» (DEF) Международной выставки ТИБО-2021.

«Тема смарт-индустрии для нашей страны одна из приоритетных. Люди, которые здесь сегодня собрались, я могу с уверенностью назвать пулом заинтересованных по продвижению данного направления. Несмотря на то, что к смарт-индустрии мы идем не такими быстрыми шагами, как хотелось бы, но цель определена. Ведь для реального сектора, особенно промышленности, это действительно важно. Поэтому со стороны государства мы активно работаем над механизмами поддержки. Предлагаю, сегодня в конструктивной беседе выработать алгоритм действий. Давайте вместе обсудим инструменты, источники финансирования и необходимость разработки программных документов. И сформулируем интересные и креативные решения», - отметил первый заместитель министра.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минэкономики, в рамках тематического заседания выступили представители госорганов, бизнеса, образования и науки.