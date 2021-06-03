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ЭКОНОМИКА РБ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СТРОЙОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ ВЫРОСЛА ДО 9,1%
10:17 04.06.2021
Рентабельность строительных организаций Беларуси в первом квартале 2021 года выросла до 9,1%. Об этом сообщил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович на коллегии Минстройархитектуры.
«В первом квартале строительный комплекс Беларуси достиг неплохих результатов и отрасль в целом сработала прибыльно: рентабельность выросла до 9,1%, превысив показатель аналогичного периода прошлого года, – подчеркнул Руслан Пархамович. – Безусловно, мы видим перспективы дальнейшего роста, однако для этого уже сегодня предприятиям и организациям необходимо активнее заняться продвижением своих товаров и услуг, а также поиском новых направлений работы, чтобы по итогам полугодия достичь более высоких результатов».
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