Рентабельность строительных организаций Беларуси в первом квартале 2021 года выросла до 9,1%. Об этом сообщил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович на коллегии Минстройархитектуры.

«В первом квартале строительный комплекс Беларуси достиг неплохих результатов и отрасль в целом сработала прибыльно: рентабельность выросла до 9,1%, превысив показатель аналогичного периода прошлого года, – подчеркнул Руслан Пархамович. – Безусловно, мы видим перспективы дальнейшего роста, однако для этого уже сегодня предприятиям и организациям необходимо активнее заняться продвижением своих товаров и услуг, а также поиском новых направлений работы, чтобы по итогам полугодия достичь более высоких результатов».