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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» ВОЗОБНОВЛЯЕТ РЕЙСЫ ИЗ МИНСКА В АЛМАТЫ И ОБРАТНО
09:45 04.06.2021
Авиакомпания «Белавиа» 16 июня возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск-Алматы-Минск.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, полеты из Минска будут выполняться два раза в неделю: по средам и субботам с вылетом из Национального аэропорта Минск в 20.05 и прибытием в Алматы 3.55. Обратные рейсы планируются по четвергам и воскресеньям с вылетом из Международного аэропорта Алматы в 5.10 и прибытием в столицу Беларуси в 7.20.
Перед покупкой билета авиакомпания рекомендует уточнять у компетентных органов ограничения на въезд/выезд в страну назначения.
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