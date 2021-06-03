Авиакомпания «Белавиа» 16 июня возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск-Алматы-Минск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, полеты из Минска будут выполняться два раза в неделю: по средам и субботам с вылетом из Национального аэропорта Минск в 20.05 и прибытием в Алматы 3.55. Обратные рейсы планируются по четвергам и воскресеньям с вылетом из Международного аэропорта Алматы в 5.10 и прибытием в столицу Беларуси в 7.20.

Перед покупкой билета авиакомпания рекомендует уточнять у компетентных органов ограничения на въезд/выезд в страну назначения.